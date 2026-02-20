Wir sind nur so alt, wie wir uns … anziehen? Tja, auch die, die sich viel jünger fühlen, als sie sind, können mit den falschen Mode-Entscheidungen optisch ins Gegenteil abdriften. Diese fünf Styling-Fehler sollten wir vermeiden.

Es stimmt schon, die inneren Werte zählen. Gerade beim ersten Eindruck verlässt sich unser Gegenüber trotzdem gern mal auf das, was unser Outfit über uns aussagt. Neben Werten wie Professionalität, Einstellung und Charakter kann unsere Kleidung auch den einen oder anderen Hinweis auf unser Alter geben. Praktisch – vorausgesetzt, wir sind vorbereitet. Wer in diese Fallen tappt, macht sich nämlich optisch schnell mal ein paar Jahre älter:

1 Antikes Kombinieren

Brokat-Jacke, Tweed-Rock und Bouclé-Blazer sind gute Einzelspieler – im Team-Look mit passendem Ober- oder Unterteil lassen sie uns aber schnell um zehn Jahre altern. Deshalb unbedingt darauf achten, Stilbrüche zu setzen und mit modernen Materialien gegen die Granny-Materialien anzuarbeiten.

2 Falsche Beinkleider

Die hautfarbene Strumpfhose sollte jede Frau, der nicht älter wirken möchte, als sie ist, aus ihrem Kleiderschrank verbannen. Der Grund: Leider sind die Modelle so gut wie nie unsichtbar und erinnern auch gern mal an die guten alten Kompressionsstrümpfe. Schwarze oder farbige Modelle hingegen gehen in Ordnung – zumindest solange wir ohne den Extra-Schutz draussen noch zittern müssen.

3 Keine Meinung haben

Oder anders ausgedrückt: neutral sein. Vor allem, wenn es um die Kleidung geht. Denn neutrale Farben und viel Schwarz lassen uns schnell alt und bieder wirken – man spricht nicht umsonst von «Rentner-Beige». Wer den Look vermeiden will, sorgt mit knalligen Eyecatchern bei Accessoires oder Make-up für den Ausgleich.

4 Sich alt behängen

Der Lieblingsschmuck kommt aus der Brocki oder vom Grosi und besteht vor allem aus Perlenketten, Colliers oder zueinanderpassenden Sets? Dann bitte auch hier darauf achten, den drohenden Extra-Jahren mit modernen Outfits entgegenzuwirken. Andersherum kann sehr moderner, futuristischer Schmuck einer klassischen Bluse das Altmodische nehmen. Also gilt beim Schmuck: nicht zu viel, nicht zu wenig, und die richtige Kombination machts.

6 Auf falschen Sohlen laufen

High Heels bei jeder Gelegenheit? Wer gern auf hohen Sohlen durch die Gegend stöckelt, riskiert schnell, älter zu wirken, als er eigentlich ist – vor allem, wenn die Schuhe zum Business-Outfit oder zu sehr eleganten Teilen kombiniert werden. Bei den aktuell oft gesehenen «Granny-Heels» lauert eine ähnliche Gefahr. Wer den Effekt vermeiden will, merkt sich: Heels zu Jeans und T-Shirt sind wunderbar, zu Midirock und Bluse besser Sneaker oder andere flache Modelle wählen, um sich nicht älter zu machen, als man es ist.

Zum Schluss gilt es, sich richtig zu entscheiden

Es ist nicht das Alter, das uns alt aussehen lässt, sondern die falschen Styling-Entscheidungen. Wenn du die fünf Fashion-Fallen vermeidest, deinen Look bewusst mit modernen Elementen brichst und auf klare Stilbrüche setzt, wirkt dein Outfit automatisch frischer und jünger. Ein bisschen Mut zu Farbe, moderne Accessoires und die richtige Schuhwahl reichen oft schon, um den Granny-Look hinter sich zu lassen – ohne dabei den eigenen Stil zu verlieren.