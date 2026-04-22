Skirennfahrerin Corinne Suter spricht über ihre verschiedenen Schuhvorlieben – und verrät, nach welchem Muster sie beim Stylen für einen schicken Abend vorgeht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Helvesko

Sie geniesst nach ihrem erfolgreichen Saisonabschluss (ein Weltcupsieg, drei weitere Podestplätze) die «Offseason» abseits der Pisten: Wir treffen Corinne Suter (31) im April beim Schuhshopping in Reiden LU. «Man kann nie genug Schuhe haben», sagt die Speed-Queen lachend. «Ich habe praktisch zu jeder Gelegenheit das passende Modell.»

Die Abfahrts-Weltmeisterin und -Olympiasiegerin ist seit mehreren Jahren Botschafterin von Helvesko. An diesem Tag mit einem besonderen Einsatz: Sie überreicht «GlücksPost»- und «LandLiebe»-Leserin Sandra Strebel im Flagship-Store der Schweizer Schuhmarke einen Shopping-Gutschein im Wert von 1000 Franken.

Strebel hatte in der «GlücksPost» bei der Wahl zum nächsten Helvesko-Sneakermodell mitgemacht und gewonnen. Das Rennen machte in dieser Leserinnen-und-Leser-Umfrage das Modell LUGANO WINNER in den Farben Sand-Oliv. Ein Schuh, der allen Anwesenden extrem gut gefällt. «Er lässt sich auch super mit allem kombinieren», lautet Corinne Suters Urteil.

Worauf Suter beim Stylen immer achtet

Bei ihr spiele ein Schuh beim Zusammenstellen eines Outfits eine besondere Rolle, erzählt die Wintersportlerin: «Ich nehme immer zuerst den Schuh hervor, danach entscheide ich, welche Hose, Jacke etc. ich damit kombiniere. Das Schuhmodell gibt meist schon recht gut vor, in welche Richtung es gehen soll.»

Sie geniesse es, sich für einen Abend von Kopf bis Fuss schön anzuziehen, so Suter weiter. «Drei Viertel meines Lebens trage ich Sportkleider. Da geniesse ich das andere Viertel vielleicht noch ein bisschen mehr als jemand anders.»

Im Trainingsalltag als Sportlerin hingegen lege sie beim Schuhwerk vor allem grossen Wert auf Bequemlichkeit. «Ich kann es nicht haben, wenn ein Schuh drückt», sagt sie dazu. «Die Skischuhe sind schon sehr unbequem, da sollten alle anderen Schuhe angenehm zu tragen sein.»

Auch die richtige Temperatur sei für sie ein wichtiger Punkt, so die 30-fache Weltcup-Podestfahrerin. «Ich achte darauf, dass ein Schuh warm ist», sagt sie. «Bevor ich Helvesko kennenlernte, hatte ich in meinen Schuhen oft kalte Füsse. Das ist nun zum Glück vorbei!»

Helvesko: modisch und bequem Hinter dem Namen HELVESKO verbirgt sich weit mehr als nur modisches Design: Es ist das Versprechen für Schuhe, die Ihre Füsse auf natürliche Weise begleiten. In feinster Schuhmacherqualität gefertigt, vereinen unsere Modelle ergonomische Perfektion mit edlen Echtleder-Materialien. Wir setzen auf kurze Wege: Rund die Hälfte unserer Kollektion entsteht direkt in der Schweiz, die weitere Fertigung erfolgt im europäischen Umland. Entdecken Sie zeitlose Exklusivität – ob persönlich in unseren Fachgeschäften oder ganz entspannt über unseren Onlineshop. Hinter dem Namen HELVESKO verbirgt sich weit mehr als nur modisches Design: Es ist das Versprechen für Schuhe, die Ihre Füsse auf natürliche Weise begleiten. In feinster Schuhmacherqualität gefertigt, vereinen unsere Modelle ergonomische Perfektion mit edlen Echtleder-Materialien. Wir setzen auf kurze Wege: Rund die Hälfte unserer Kollektion entsteht direkt in der Schweiz, die weitere Fertigung erfolgt im europäischen Umland. Entdecken Sie zeitlose Exklusivität – ob persönlich in unseren Fachgeschäften oder ganz entspannt über unseren Onlineshop. Zum Online-Shop

An Schuhwissen dazugelernt

Helvesko gehe beim Innenleben seiner Schuhe keinerlei Kompromisse ein, bestätigt Helvesko-CEO Melanie Wicki-Amrein. «Unsere Modelle sind topbequem. Gleichzeitig achten wir aber auch darauf, dass sie optisch superschön sind. Die Kombination machts!»

Was das Schuhwissen angeht, hat Skistar Suter einiges dazugelernt, seit sie als Testimonial für Helvesko im Einsatz ist. Wissen, das sie auch ihrem Freund Angelo gerne weitergibt. «Er mag es bei den Schuhen eher schlicht. Ich habe ihm aber auch schon zu etwas peppigeren Modellen geraten», so die Schwyzerin lachend. «Mich dünkt, er ist schon ein bisschen offener geworden.»

Sagts und macht sich auf zum Schuhshopping. Mit Erfolg: Die Abfahrts-Queen verlässt den Laden wie Wettbewerbsgewinnerin Sandra nicht mir leeren Händen.