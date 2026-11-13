Vintage-Mode, Designklassiker und echte Schnäppchen: Diesen Samstag, 14. November, wird die Schweiz zum Paradies für Secondhand-Fans. Rund 700 Anbieter machen mit, in Zürich lockt sogar ein eigenes Festival. Hier kannst du stöbern, sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer sagt eigentlich, dass immer alles neu sein muss? Eine Lederjacke mit Geschichte, eine Lampe aus dem Brockenhaus oder ein kaum gefahrenes Velo: Was andere nicht mehr brauchen, kann für dich zum Lieblingsstück werden. Und das oft zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises.

Am Samstag, 14. November 2026, dreht sich beim schweizweiten Secondhand Day alles ums Wiederverwenden, Reparieren und Tauschen. Rund 700 sogenannte «Circular Heroes» machen mit, darunter Brockenhäuser, Vintage-Läden, Flohmärkte und Repair-Cafés.

Kurz vor dem Black Friday setzt der Aktionstag damit ein bewusstes Zeichen gegen die Wegwerfmentalität und den ständigen Neukauf.

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Zürich wird zum Paradies für Vintage-Fans

Besonders viel los ist dieses Jahr in Zürich. Dort wird der Secondhand Day erstmals von einem eigenen Festival begleitet. An verschiedenen Standorten verwandelt sich die Stadt in einen Treffpunkt für Vintage-Fans, Modebegeisterte und alle, die Lust auf besondere Fundstücke haben. Hier ein kleiner Einblick:

Im 25hours Hotel an der Langstrasse gibt es unter anderem einen Outlet mit Mode nachhaltiger Labels sowie Einblicke in Upcycling und die kreative Wiederverwertung alter Kleidungsstücke.

Im Thryve Concept Store treffen Vintage-Mode und Interior Design auf lokale Kreative, und die Talacker Bar bekommt Besuch aus Genf und verbindet Secondhand-Mode mit Musik und Kulinarik.

Wer gerne nach Kleidung stöbert, sollte sich das Schiffbau Foyer merken: Dort findet ein Vintage-Kilo-Sale statt. Das Prinzip ist einfach: Du suchst dir deine Lieblingsstücke aus und bezahlst nach Gewicht statt nach Stückpreis.

Ein weiterer Höhepunkt wartet im Kinokoni. Dort wird gemeinsam mit der Klimaschutzorganisation myclimate über die Zukunft des Konsums diskutiert. Anschliessend werden bei einer Kofferauktion persönliche Secondhand-Stücke bekannter Persönlichkeiten versteigert. Der Erlös geht an die Winterhilfe Schweiz.

Das Festival findet am Samstag zwischen 10 und 22 Uhr statt, wobei die Öffnungszeiten je nach Standort variieren. Der Eintritt ist kostenlos. Für das Panel und die Auktion ist allerdings eine kostenlose Anmeldung erforderlich.

In Schweizer Haushalten schlummern Milliarden

Dass Secondhand nicht nur eine Angelegenheit für Vintage-Liebhaber ist, zeigt ein Blick in unsere eigenen vier Wände. Laut den Angaben der Veranstalter lagern in Schweizer Haushalten ungenutzte Gegenstände im geschätzten Gesamtwert von rund 16 Milliarden Franken.

Das sind Kleider, die seit Jahren nicht mehr getragen werden, Möbel im Keller, Sport- oder Elektrogeräte, die irgendwann durch neuere Modelle ersetzt wurden. Vieles davon könnte problemlos ein zweites Leben bekommen. Und für die bisherigen Besitzer wäre das eine Gelegenheit, wieder Platz zu schaffen und nebenbei etwas Geld zu verdienen. Das sogenannte Thrifting befindet sich derzeit stark im Aufwind.

Allerdings sind solche Schätzungen mit Vorsicht zu geniessen. Der theoretische Wert ungenutzter Gegenstände bedeutet nicht, dass sich alles tatsächlich zu diesem Preis verkaufen lässt.

Warum Secondhand für die Umwelt sinnvoll ist

Ein neues T-Shirt, ein Sofa oder ein Smartphone braucht Ressourcen. Rohstoffe müssen gewonnen, Produkte hergestellt, verpackt und transportiert werden. Dabei werden Energie und Wasser verbraucht und Treibhausgase verursacht.

Wenn du stattdessen etwas Gebrauchtes kaufst, verlängerst du die Lebensdauer eines bereits hergestellten Produkts. Besonders bei Kleidung, Möbeln und Elektronik kann das ökologisch sinnvoll sein.

Secondhand ist längst nicht mehr nur eine Sparlösung

Früher waren Brockenhäuser vor allem Orte, an denen man möglichst günstig einkaufen konnte. Heute gehören Vintage-Boutiquen, kuratierte Secondhand-Shops und digitale Wiederverkaufsplattformen ganz selbstverständlich zur Schweizer Modewelt.

Gerade bei jüngeren Menschen spielt dabei nicht nur der Preis eine Rolle. Es geht auch um Individualität: Ein Kleidungsstück, das nicht mehr in jeder Filiale hängt, kann interessanter sein als die aktuelle Massenware. Dazu kommt die Freude am Suchen. Wer Secondhand kauft, weiss nie genau, was ihn erwartet. Manchmal geht man mit leeren Händen nach Hause, manchmal findet man ein Stück, das man neu kaum bezahlen könnte.

Allerdings hat die wachsende Beliebtheit auch eine Kehrseite. Besonders begehrte Vintage-Marken und Designklassiker können inzwischen erstaunlich teuer sein. Ein gebrauchtes Stück ist deshalb nicht automatisch ein Schnäppchen.

Worauf du beim Secondhand-Kauf achten solltest

So verlockend ein günstiger Preis auch ist: Nicht jedes gebrauchte Produkt ist ein guter Kauf. Bei Kleidung lohnt sich ein Blick auf Nähte, Reissverschlüsse, Flecken und Materialqualität. Bei Möbeln solltest du auf Stabilität, Gerüche und mögliche Schäden achten.

Besondere Vorsicht ist bei Elektronik angebracht. Prüfe möglichst vor dem Kauf, ob das Gerät funktioniert, wie alt der Akku ist und ob Ersatzteile erhältlich sind. Auch die Rückgabe- und Garantiebedingungen können je nach Anbieter unterschiedlich ausfallen.

Bei sicherheitsrelevanten Produkten wie Autokindersitzen oder Velohelmen ist Zurückhaltung sinnvoll, wenn du ihre Vorgeschichte nicht kennst. Unsichtbare Schäden können die Schutzwirkung beeinträchtigen.

Und vielleicht die wichtigste Frage vor jedem Kauf: Würde ich das wirklich haben wollen, wenn es nicht so günstig wäre? Denn auch ein Secondhand-Schnäppchen, das ungenutzt im Schrank landet, ist letztlich ein unnötiger Kauf.

Ein Tag, der zum Umdenken anregen soll

Der Secondhand Day will zeigen, dass bewusster Konsum nicht zwingend Verzicht bedeutet. Du musst weder deine gesamte Garderobe umstellen noch ab sofort ausschliesslich gebrauchte Dinge kaufen.

Vielleicht reicht es schon, beim nächsten Einkauf zuerst auf einer Secondhand-Plattform oder in einem passenden Second-Hand-Geschäft zu suchen, ein defektes Gerät reparieren zu lassen oder etwas weiterzugeben, das du selbst nicht mehr brauchst.

Und wer am Samstag in Zürich unterwegs ist, kann ganz nebenbei entdecken, wie viel Spass die Suche nach Dingen machen kann, die bereits eine Geschichte haben.

Weitere Informationen und das gesamte Programm findest du hier: Secondhand Day Schweiz und Festivalprogramm Zürich.