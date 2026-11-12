Ein Stoff, ein Konzept: Claudia Zahnd kreiert Mousseline als Lifestyle und will den Alltag damit nicht nur weicher machen.

Valeska Jansen

Am Anfang steht keine Marktanalyse, sondern ein Gefühl. Die Luzernerin Claudia Zahnd (42) kennt Mousseline zunächst von den klassischen Nuschis ihrer Tochter. Sie schätzt die weiche, leicht gekreppte Struktur, entdeckt später Kleidung aus dem Stoff und vermisst ein kuratiertes Angebot für Erwachsene. Daraus entsteht Miss Musselin: ein Onlineshop für Kleider, Blusen und Hosen ebenso wie für Bettwäsche, Decken, Strandtücher, Pareos, Turbane und Scrunchies.

«Ich fand den Stoff so angenehm und dachte: Das möchte ich auch tragen», sagt Zahnd.

Was im Babysegment vertraut ist, übersetzt sie in einen erwachsenen Lifestyle. Die Mousseline wird aus leicht gedrehten Baumwollgarnen extrem locker gewebt und oft zweilagig miteinander verbunden, wodurch sie ihren charakteristischen flauschigen Griff erhält. Durch ein abschliessendes Waschen zieht sich der Stoff unregelmässig zusammen und bekommt seine typische bügelfreie Crinkle-Optik. Die Gründerin setzt bei Miss Musselin auf europäische Fertigung und ausgewählte Partnerlabels. Ihre eigene Kollektion entsteht in Portugal aus portugiesischer Bio-Baumwolle. «Bei unserer eigenen Kollektion war uns wichtig, dass sie in Europa produziert wird.» Zahnd prüft nicht nur Design und Haptik, sondern auch Herkunft und Haltung der Produzenten.

Kein Bügeln nötig

Qualität zeigt sich für Zahnd nicht allein beim ersten Griff. Hochwertige Mousseline bewährt sich vor allem nach mehreren Waschgängen, wird mit dem Tragen weicher und behält seine charakteristische Struktur. Die Bettwäsche ist bei 60 Grad waschbar; ein kurzer Gang in den Tumbler bringt nach dem Lufttrocknen die gewünschte Leichtigkeit zurück. Bügeln ist überflüssig. «Unser Material behält auch nach vielen Waschgängen seine Weichheit, im Gegensatz zum Material von Mitbewerbern», weiss Zahnd. 2026 lanciert sie ihre erste eigene Fashion-Kollektion. Die Linie setzt auf entspannte Silhouetten, Naturtöne und tragbare Stücke für alle Jahreszeiten. Neben ruhigen Nuancen finden auch Neonfarben und kräftiges Kupferrot ihren Platz.

Jede Bestellung ist ein Erlebnis

Miss Musselin positioniert sich bewusst als Spezialistin statt als weiterer Modeshop. Die liebevoll verpackten Bestellungen und handgeschriebene Karten gehören ebenso zur Marke wie der Stoff selbst. «Ich möchte, dass ein Paket nicht einfach eine Bestellung ist, sondern ein kleines Erlebnis», sagt Zahnd.