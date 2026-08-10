Veganes Leder klingt nach der perfekten Antwort auf alle Fragen rund um Tierethik und Mode. Kein Tierleid, weniger Schuldgefühl – unterschrieben, oder?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Veganes Leder bietet Alternativen zu Tierhaut, doch nicht immer nachhaltig

Pilzleder ist ressourcenschonend, aber teils mit synthetischen Zusätzen stabilisiert

Appleskin enthält 40–60 Prozent pflanzliche Anteile, der Rest bleibt jedoch Kunststoff

So einfach ist es leider nicht. Hinter dem Begriff verbergen sich ganz unterschiedliche Materialien: Manche sind pflanzenbasiert und tatsächlich vielversprechend, andere sind vor allem Kunststoffe im grünen Gewand. Ein Überblick über die wichtigsten Alternativen – und was sie in Sachen Ökologie und Haptik leisten.

Grundsatz: Vegan heisst nicht automatisch nachhaltig. Klassisches Leder ist Tierhaut, die durch Gerbung haltbar gemacht wird. Problematisch sind dabei nicht nur die toten Tiere, sondern auch der Einsatz von Chromsalzen und anderen Chemikalien, Arbeitsbedingungen in den Gerbereien und der hohe Wasserverbrauch.

Vegane Alternativen verzichten zwar auf tierische Rohstoffe, ersetzen sie aber oft durch Kunststoffe auf Erdölbasis. Das Ergebnis: zwar tierfrei, aber nicht unbedingt besser fürs Klima oder für die Ozeane. Entscheidend ist daher die Frage: Woraus besteht das vegane «Leder», wie wird es stabilisiert – und was passiert damit, wenn wir es nicht mehr tragen?

Pilzleder (z. B. Mylo): Hightech aus Myzel

Pilzleder wie Mylo basiert auf Myzel, dem unterirdischen Geflecht von Pilzen. Dieses wird in kontrollierten Umgebungen gezüchtet, geerntet und ähnlich wie Tierhaut gegerbt, allerdings meist mit deutlich milderen Chemikalien. Die Struktur wird verdichtet, gepresst, teilweise beschichtet – so entsteht eine Oberfläche, die klassischem Leder in Optik und Griff relativ nahekommt: flexibel, atmungsaktiv, reissfest, mit natürlicher Textur.

Pilzbasierte Materialien punkten vor allem beim Ressourceneinsatz: Myzel wächst schnell, benötigt wenig Fläche, kann auf pflanzlichen Reststoffen gedeihen und ist prinzipiell biologisch abbaubar. In der Praxis werden jedoch oft zusätzliche Binder und Beschichtungen eingesetzt, um das Material langlebiger zu machen. Je nach Hersteller kann die Ökobilanz also sehr gut, aber auch nur «solide» ausfallen.

Kurz gesagt: vegan, potenziell sehr nachhaltig – aber noch ein junges Feld, das stark von den konkreten Rezepturen abhängt.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Synthetisches Kunstleder: PU und PVC

Das klassische «vegane Leder» in vielen Onlineshops ist eigentlich genau das: Kunstleder auf Basis von Polyurethan (PU) oder Polyvinylchlorid (PVC). Auf einen Textil- oder Vliesträger wird eine Kunststoffschicht aufgebracht, geprägt und gefärbt, bis die Oberfläche nach Leder aussieht.

Vorteile:

keine tierischen Rohstoffe

günstig in der Herstellung

grosse Designfreiheit in Farbe, Struktur, Glanzgrad

Nachteile:

basiert in der Regel auf Erdöl

schwer bis kaum recycelbar, da Verbundmaterial

bei minderwertigen Qualitäten Gefahr von Weichmacher-Ausdünstungen

Mikroplastik und Abfallproblematik am Lebensende

Viele Marken versuchen, die Bilanz zu verbessern, indem sie recycelte Kunststoffe oder recycelte Trägergewebe einsetzen, teilweise mit niedrigeren Temperaturen und weniger Wasserverbrauch in der Produktion.

Trotzdem bleibt der Kern: PU- oder PVC-Leder ist vegan, aber nur bedingt nachhaltig – insbesondere, wenn es schnell verschlissen und ersetzt wird.

Appleskin: Apfelreste plus Kunststoff

Leder aus Apfelresten – das klingt perfekt für alle, die «von Abfall zu Mode» lieben. Tatsächlich werden bei Appleskin getrocknete und gemahlene Apfelabfälle mit einem Polymer gemischt und auf ein Trägermaterial aufgebracht. Das Obst sorgt für den «grünen» Anteil, Polyurethan liefert die Stabilität.

In der Realität bedeutet das: Ein Teil des Materials ist biobasiert und nutzt eine vorhandene Abfallquelle, der Rest bleibt synthetisch. Die Haptik kann angenehm sein, die Optik oft sehr hochwertig, aber die Nachhaltigkeit ist nur so gut wie der nicht-ernteölbasierte Anteil. Appleskin ist damit ein Schritt in die richtige Richtung, aber kein reines Naturprodukt.

Fazit: vegan, mit biobasiertem Anteil – aber durch den PU-Anteil nur teilweise nachhaltig.

Piñatex: Ananasfasern als Rohstoff

Piñatex verwendet lange Cellulosefasern aus Ananasblättern, also aus einem Nebenprodukt der Ananasindustrie, das sonst verbrannt wird oder verrottet. Die Fasern werden extrahiert, zu einem Vlies verarbeitet und weiter veredelt. Der Rohstoff ist damit klar im Upcycling verankert: keine zusätzliche Fläche, kein zusätzlicher Dünger, kein eigenständiger Feldanbau.

Die Oberfläche wirkt leicht technisch, aber in vielen Anwendungen erstaunlich lederähnlich. Piñatex ist atmungsaktiv, relativ robust und kommt – je nach Ausführung – weitgehend ohne zusätzliche Schwermetalle oder stark umweltschädliche Chemie aus. Für Farbe und Finish werden jedoch auch hier Beschichtungen eingesetzt, die nicht immer vollständig kompostierbar sind. Trotzdem ist der pflanzliche Anteil und die Nutzung von Abfallströmen ein starkes Argument.

Kurz: vegan, stark ressourcenbewusst – in vielen Fällen eine der überzeugendsten Alternativen, insbesondere, wenn man mit der leicht anderen Optik lebt.

Jacroki: Lederoptik aus Papierfasern

Jacroki kombiniert recycelte Cellulose, also Papierfasern, mit einem kleinen Anteil Latex oder ähnlichen Bindern. Das ergibt ein strapazierfähiges, waschbares Material mit überraschend lederähnlicher Anmutung, das für Accessoires wie Gürtel, Wallets oder Taschen eingesetzt wird.

Die Vorzüge liegen in der Rohstoffbasis: Papierabfall, idealerweise aus zertifizierten Quellen, und ein vergleichsweise geringer Anteil an zusätzlichen Bindemitteln. Das Material ist robust, abriebfest, teils bis 60 Grad waschbar und damit im Alltag unkompliziert. Ganz ohne synthetische Zusätze kommt Jacroki bisher nicht aus – insofern ist es zwar klar vegan und ressourcenschonender als Vollkunststoff, aber nicht vollständig kreislauffähig.

Was heisst das für den Kleiderschrank?

Statt sich von Labels wie «vegan», «natural» oder «plant-based» allein leiten zu lassen, lohnt sich ein genauerer Blick: Welcher Anteil des Materials ist wirklich biobasiert, welcher synthetisch? Werden Abfallströme genutzt (Ananasblätter, Apfelreste, Papier), oder müssen neue Ressourcen angebaut werden? Wie langlebig ist das Produkt – und gibt es eine Perspektive für Reparatur, Wiederverkauf oder Recycling?

Tierfrei zu kaufen kann ein wichtiger ethischer Schritt sein. Nachhaltiger wird der Entscheid dann, wenn wir zusätzlich auf Materialmix, Lebensdauer und Nutzungsintensität achten. Ein hochwertiges Pilz- oder Ananasleder, das viele Jahre im Einsatz bleibt, hat am Ende meist eine bessere Umweltbilanz als drei kurzlebige «vegan leather»-Bag-Trends aus billigem PU.

Hier eine kompakte Checkliste, die ihr direkt beim Online-Shopping für vegane «Leder»-Pieces anwenden könnt:

1. Zusammensetzung genau lesen

Prüft die Materialangabe: Steht dort nur «vegan leather», ist Skepsis angebracht. Achtet auf konkrete Begriffe wie PU, PVC, polyurethane, polyvinyl chloride – das sind klassische Kunststoffe.

Bei Pflanzenleder: Schaut, wie viel Prozent wirklich biobasiert sind und wie hoch der Kunststoffanteil ist (z. B. Appleskin mit rund 40–60 Prozent pflanzlichem Anteil je nach Anbieter).

Frage an euch selbst: Würde ich dieses Material auch kaufen, wenn da ehrlich «Kunststoff mit Apfel-/Ananasfasern» stünde?

2. Herkunft und Zertifizierungen

Positiv: Hinweise auf Abfallnutzung (z. B. Ananasblätter, Apfelreste, Papierabfall), FSC-zertifizierte Zellulose oder USDA/Bio-based-Angaben.

Achtet auf Siegel wie PETA-Approved Vegan, B Corp oder andere Nachhaltigkeitszertifikate – sie ersetzen keine eigene Recherche, sind aber ein Indiz für mehr Transparenz.

3. Langlebigkeit und Pflege

Gute Marken kommunizieren klar, wie lange das Material erfahrungsgemäss hält, und geben Pflegeanleitungen (reinigen, nicht zu stark erhitzen, nicht knicken).

Check: Ist das Produkt als alltäglicher Gebrauchsgegenstand (Tasche, Schuh) gedacht und entsprechend robust, oder eher als zartes Fashion-Statement mit kurzer Lebensdauer?

Regel: Lieber ein hochwertiges, gut verarbeitetes Stück, das ihr 5–10 Jahre tragt, als drei billige «vegane Leder»-Trends, die nach zwei Saisons auseinanderbrechen.

4. Transparenz auf der Produktseite

Pluspunkte: Konkrete Infos zu Lieferketten, Produktionsort, CO₂-Bilanz oder zumindest zur Materialquelle (z. B. «Apfelreste aus der Saftindustrie in Italien», «Ananasblätter aus bestehenden Plantagen»). Red Flag: Nur vage Begriffe wie «eco leather», «green leather», «sustainable vegan leather» ohne Details.

5. Kontext statt nur Label

Kombiniert die Materialfrage mit eurem Nutzungsverhalten: Kauft ihr ein Piece, das ihr ständig tragt (Alltagsbag, Boots) oder ein reines Trendteil?

Fragt euch: Würde ich dieses Item auch secondhand suchen oder reparieren lassen – oder ist es eher ein kurzfristiges Crush?

Wenn ihr das nächste Mal im Shop «vegan leather» lest, lohnt es sich also, kurz tiefer zu scrollen: Zusammensetzung, Herkunft, Pflege – und dann erst in den Warenkorb. So wird aus einem ethischen Reflex ein wirklich informierter Entscheid.