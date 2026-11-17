Irgendwann trägt es jede und jeder: das Hemd mit den zwei Bändeln im Nacken und dem Durchzug am Rücken. Bitten Stetter hat es umgedreht.

Darum gehts Bitten Stetter entwirft mit finally. Kleidung für fragile Zeiten zwischen Therapie und Alltag

Der Turnarounder dient mit Knopfleiste hinten als Spitalhemd, umgedreht als Kimono im Alltag

InBetween Care Wear öffnet gezielt Körperstellen und hält den übrigen Körper bedeckt in der Pflege

Valeska Jansen

Herausgekommen sind ein Kimono, ein Hochzeitsgeschenk und eine erstaunlich elegante Antwort auf die Frage, was man anzieht, wenn der Körper nicht mehr mitspielt.

Eine Infusion, eine Blutabnahme, ein Verbandswechsel: Wer in Behandlung ist, muss Haut zeigen. Was medizinisch nötig ist, schmerzt, kostet Kraft und weckt Scham. Die Mode hat diese Momente bisher übersehen. Bitten Stetter nicht. Die Designerin ist Professorin an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). In ihrer Dissertation «Sterbedinge» hat sie sich mit den Dingen befasst, die Menschen am Lebensende umgeben. «Wir sind nicht entweder krank oder gesund, genauso wenig, wie wir einfach leben oder sterben», sagt sie. «Alles bewegt sich im Dazwischen.» Mit ihrer Schweizer Marke finally. kleidet sie genau diese Zone ein.

Reise durch fragile Zeiten

Gesundheit versteht Stetter als Reise, die auch durch fragile Zeiten führt. Diese Zeiten verdienen dieselbe gestalterische Sorgfalt wie jedes andere Lebenskapitel. «Wir können die Augen vor den Tagen verschliessen, an denen Gesundheit durch Abwesenheit glänzt. Oder wir erkennen sie an. Dann können wir sie auch gestalten.» Den Einstieg bilden Stützstrümpfe, die nach Laufsteg aussehen statt nach Sanitätshaus. «Sie zeigen, dass wir beides sind: stark und fragil.» Hergestellt werden sie in Portugal. Auch die Sprache gehört zum Entwurf. Aus dem Spitalhemd wird bei finally. das Betthemd, aus weichem Musselin und genäht in einer zertifizierten Familienproduktion in Indien. «Wörter wie ‹krank› und ‹Pflege› schrecken ab», sagt Stetter.

Kleidung für den Mensch, nicht den Patienten

Das Wahrzeichen der Marke ist der Turnarounder. Mit der Knopfleiste hinten wird er zum Spitalhemd, «aber ich behalte jederzeit die Kontrolle über meinen Po». Umgedreht wird er zum Kimono, der als Morgenmantel, Strand- oder Sommerkleid funktioniert. Kundinnen und Kunden binden ihn als Kochschürze um oder nehmen ihn in die Sauna und in die Geburtsklinik mit. Manche verschenken ihn paarweise zur Hochzeit. «Etwas kitschig gesagt, ist er ein Begleiter in guten und schlechten Zeiten.» Die Biobaumwolle aus Portugal wird mit jeder Wäsche weicher.

Am konsequentesten setzt die InBetween Care Wear Stetters Gedanken um. Sie ist Kleidung für die Zeit zwischen Therapie, Pflege und Alltag, «gemacht für den Menschen, nicht für den Patienten». Entwickelt hat Stetter sie gemeinsam mit Alessandra Finazzi. Die Co-Forscherin lebt mit Knochenkrebs. Chemotherapie, Bestrahlung, Operationen und Reha kennt sie aus eigener Erfahrung, und die Stücke hat sie während ihrer Behandlung getestet. Das Prinzip: so viel öffnen wie nötig, so wenig entblössen wie möglich. Gezielt platzierte Reiss- und Klettverschlüsse geben einzelne Körperstellen frei, der Rest bleibt bedeckt. So kommt die Ärztin an die Operationswunde, ohne dass sich jemand ganz ausziehen muss. «Die Kleidungsstücke haben mir Sicherheit und Wohlbefinden gegeben», sagt Finazzi.

Von Fachleuten getestet

Fachpersonen der Charité Berlin haben die Kollektion auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. Robin Dotzauer, Medizinischer Technologe für Radiologie, sieht in den Öffnungen eine Erleichterung für Betroffene wie für das Personal. Auch Menschen mit Behinderungen profitieren, denn manche Schnitte lassen sich im Sitzen an- und ausziehen. Massgeblich ist dabei nicht die Diagnose, sondern der konkrete Bedarf. Welche Bewegung gelingt allein? Wo braucht es Hilfe? Welche Stelle muss zugänglich bleiben? Gefertigt wird aus Biobaumwolle in einem zertifizierten Familienbetrieb in Indien.

Finally lässt Freiraum

Care Wear begleitet nicht nur zurück in den Alltag, sondern auch durch palliative Lebensphasen. Dann zählt, was den Tag erträglicher macht: Wärme, vertrauter Stoff, ein leichter Zugang für die Schmerzpumpe und weniger mühsame Handgriffe. Dazu passt das Kaschmir-Cape aus dem übrigen Sortiment. Solange niemand friert, ist es ein Kissen. Wird es gebraucht, legt es sich als Umhang über Sofa, Bett oder Rollstuhl.

Kleidung ersetzt keine Medizin. Aber sie lässt Raum für eigene Vorlieben, gerade wenn vieles fremdbestimmt ist. finally. macht daraus einen Designauftrag: Zugang ermöglichen, Intimität wahren und Menschen als Menschen begegnen.