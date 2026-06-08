Ein Bleistift als Nothelfer? Graphit aus der Spitze wirkt als Trockenschmiermittel und macht klemmende Reissverschlüsse wieder gängig. Besonders bei Metallmodellen funktioniert dieser Trick schnell, günstig und effektiv.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Bleistift kann klemmende Reissverschlüsse dank Graphit schnell reparieren

Graphit wirkt als Trockenschmiermittel, reduziert Reibung und verbessert Gleitfähigkeit

Metall-Reissverschlüsse profitieren am meisten, alternative Lösungen für Kunststoff verfügbar

Gina Grace Zurbrügg

Immer mehr Menschen fahren mit einem gewöhnlichen Bleistift über ihren Reissverschluss – und das aus gutem Grund. Der Graphit wirkt als Trockenschmiermittel und kann dafür sorgen, dass ein klemmender Verschluss wieder leichter gleitet.

Für Kunststoff-Reissverschlüsse oder helle Stoffe eignen sich hingegen Seife beziehungsweise Seifenwasser oder Silikonspray besser. Von Öl wird hingegen abgeraten. Ein klemmender Reissverschluss gehört zu den kleinen Alltagsärgernissen, die meist genau dann auftreten, wenn man es eilig hat. Dabei ist die Lösung oft überraschend einfach und liegt in vielen Haushalten bereits in der Schublade.

So funktioniert der Bleistifttrick

Die Anwendung ist kinderleicht. Es genügt schon, mit der Bleistiftspitze über die Zähne des Verschlusses zu fahren – besonders an der Stelle, an der er hakt. Die feinen Graphitpartikel setzen sich in den Zwischenräumen fest und verringern die Reibung.

Am besten funktioniert der Trick bei Reissverschlüssen aus Metall. Bei heller Kleidung ist jedoch Vorsicht geboten, da der Graphit dunkle Spuren hinterlassen kann.

Warum Graphit tatsächlich hilft

Graphit wirkt aufgrund seiner besonderen Struktur als Trockenschmierstoff. Deshalb wird er auch häufig bei schwergängigen Schlössern eingesetzt. Von Ölen raten Experten hingegen ab. Sie können Schmutz anziehen und den Mechanismus langfristig zusätzlich verstopfen.

Wer keinen Bleistift verwenden möchte, kann alternativ auf Graphitpulver zurückgreifen.

1:32 BLICK-Trick: So klemmt der Reissverschluss nie wieder!

Andere Ursachen für klemmenden Verschluss

Bleibt der Reissverschluss trotz Bleistifttrick blockiert, steckt möglicherweise Stoff im Schieber fest. Auch verbogene Zähne oder eine beschädigte Spirale können die Ursache sein. In manchen Fällen ist der Schieber verschlissen und der Reissverschluss muss ersetzt werden.

Manchmal liegt das Problem auch an einer zu hohen Spannung des Materials oder daran, dass der Reissverschluss in einem ungünstigen Winkel gezogen wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.