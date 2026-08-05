Ein Bikini sollte gut sitzen und gut aussehen. Doch hat man den perfekten Badi-Begleiter gefunden, verliert er nach der Saison häufig Form und Farbe. 5 Tipps, damit der Bikini möglichst lange strahlt.

Damit der Badi-Begleiter lange schön bleibt

Damit der Badi-Begleiter lange schön bleibt

1946 wurde der wohl beliebteste Badeanzug der Welt erfunden. Anfangs sorgte der Bikini für Aufsehen, weil einfach zu wenig Stoff dran war – heute denkt daran niemand mehr. Auch wenn er aus wenig Stoff besteht, braucht er Pflege, damit er nach einer Saison nicht Form und Farbe verliert.

So pflegst du deinen Bikini richtig