L'Oréal kennt ihr vom Badezimmerregal. Dass der Beautykonzern auch Laborkittel ins Rampenlicht holt, wissen die wenigsten. In Zürich wurden die Swiss L'Oréal-UNESCO «For Women in Science» Awards 2026 verliehen.

Darum gehts In Zürich erhielten vier Nachwuchsforscherinnen je 25'000 Franken für ihre Forschungsprojekte

Sie entwickeln abschaltbare Gerinnungshemmer und ein digitales Modell des Menstruationszyklus

Zudem erforschen sie Eisenentzug bei multiresistenten Keimen und das gezielte Einfügen ganzer Gene

Valeska Jansen

Die Preise gingen an vier Nachwuchsforscherinnen, die Blutungen auf Knopfdruck stoppen, den Menstruationszyklus digital nachbauen, Superkeime aushungern und Gene punktgenau einsetzengab es nun Auszeichnungen. Wir erklären euch, was dahintersteckt. Versprochen: ohne Formeln. Gefeiert wurde nicht im Labor, sondern beim Zürcher Kammerorchester (ZKO). Knapp 200 Gäste aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft waren dabei, durch den Abend führte Moderatorin Olivia Kinghorst. Auf der Rednerliste: Marion Paradas (66), Botschafterin Frankreichs in der Schweiz und in Liechtenstein, Thomas Zeltner (79), Präsident der Schweizerischen UNESCO-Kommission, Benoît Dubuis (59), Präsident der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, und Claire Dieudonné von L'Oréal Schweiz. Bundespräsident Guy Parmelin (67) grüsste per Video und lobte das Programm als Paradebeispiel dafür, was Bund, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft gemeinsam bewegen können. Zeltner brachte die Botschaft des Abends auf den Punkt: «Wir können es uns nicht leisten, auf die Ideen, das Wissen und die Talente der Hälfte der Menschheit zu verzichten.»

Dr. Milicent Dockerill: Der Notschalter für Blutverdünner

Gerinnungshemmer retten Leben, werden aber zum Risiko, sobald es pressiert: nach einem Unfall, vor einer Notoperation, bei einer Geburt. Dockerill (Universität Genf, Institut für Organische Chemie) entwickelt Therapien, die ihr Gegenmittel gleich mitbringen – eine Art «chemischer Reissverschluss». Ärztinnen und Ärzte können die Wirkung damit sofort stoppen. Das senkt das Risiko schwerer Blutungen und schützt besonders gefährdete Gruppen wie Schwangere.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Dr. Ing. Jana Musilová: Der Zyklus als digitaler Zwilling

Frauengesundheit leidet bis heute unter erstaunlich dünner Datenlage. Musilová (ETH Zürich, Departement Biosysteme D-BSSE) legt das Fundament für einen personalisierten «digitalen Zwilling» des Menstruationszyklus: ein Computermodell, gefüttert mit Hormonwerten, die über längere Zeit gemessen wurden. Ihre Modelle sind Open Source, also frei zugänglich. Langfristig sollen sie helfen, Endometriose oder PCOS besser zu erkennen und zu behandeln.

Dr. Vera Vollenweider: Eisendiät für Superkeime

Eine Diät, die tatsächlich etwas bringt – allerdings nicht für uns. Vollenweider (Universität Zürich, Institut für Quantitative Biomedizin) entzieht multiresistenten Bakterien das Eisen, das sie zum Wachsen brauchen. Die spannende Frage dahinter: Werfen die Erreger bei längerem Eisenmangel genau jene Erbgut-Bausteine ab, in denen ihre Antibiotikaresistenz und ihre Gefährlichkeit stecken? Falls ja, wäre das ein neuer Hebel gegen eines der grössten Gesundheitsprobleme unserer Zeit.

Dr Oana Pelea: Copy-paste fürs Erbgut

Statt einzelne Tippfehler im Erbgut zu korrigieren, will Pelea (Universität Zürich, Institut für Biochemie) ganze Abschnitte neu einfügen. Dazu entwickelt sie sogenannte Bridge-Rekombinasen weiter: molekulare Werkzeuge, die grosse DNA-Stücke in der Grösse eines ganzen Gens präzise in menschliche Zellen einbauen. Das könnte den Weg ebnen für Therapien, die bei einer Erbkrankheit wirken, ganz gleich, welche Mutation sie auslöst.

25'000 Franken Rückenwind

Jede Preisträgerin erhält einen Förderpreis von 25'000 Franken. Das Geld fliesst in laufende Projekte, internationale Kooperationen und die nächsten Karriereschritte – genau in jener Phase, in der viele Forscherinnen der Wissenschaft den Rücken kehren. In der Schweiz gibt es «For Women in Science» erst seit 2025, getragen von L'Oréal Schweiz, der Schweizerischen UNESCO-Kommission und der SATW, unter dem Patronat des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). International läuft das Programm der Fondation L'Oréal und der UNESCO schon seit 1998. Mehr als 4'700 Wissenschaftlerinnen hat es weltweit unterstützt – sieben davon holten später den Nobelpreis.

Wer also dieses Jahr in Zürich auf der Bühne stand, ist in bester Gesellschaft. Merkt euch die vier Namen: Gut möglich, dass ihr ihnen wieder begegnet – in den Schlagzeilen, in der Arztpraxis oder irgendwann in Stockholm.