Sexologin über Tabuthema
«Sexsüchtige fühlen sich wahnsinnig schuldig»

Die neue ARD-Serie «Naked» der Schweizer Regisseurin Bettina Oberli thematisiert ein Tabu: Sexsucht. Wie es Betroffenen ergeht und welche Rolle dabei Orgasmen, Pornokonsum und Scham spielen, erklärt die Sexologin Melina Dobroka im Podcast «Durchblick».
Publiziert: vor 54 Minuten
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Was in der dreiteiligen ARD-Serie als romantische Liebesgeschichte beginnt, kippt schnell, denn der Protagonist Luis ist sexsüchtig und seine Partnerin Marie ist abhängig von ihm. Das sechsteilige Psychodrama zeigt, wie zerstörerisch Hypersexualität sein kann.

«Ich habe immer wieder sexsüchtige Patienten», erzählt Sexual-Therapeutin Melina Dobroka im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti. Wo die Grenze zwischen gesunder Lust und behandlungsbedürftiger Sucht liegt und weshalb intensiver Pornokonsum zu Depressionen führen kann, erklärt die Sexologin in der aktuellen «Durchblick»-Folge.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

