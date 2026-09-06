Smarte Motoren, Vakuumsaugkraft und VR-Kopplung: Hightech erobert das Schlafzimmer der Männer. Drei neue Masturbatoren versprechen ein völlig neues Level bei der Solo-Lust.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Amorana

Sextoys sind nur was für Frauen? Von wegen. Studien belegen, dass Männer, die mit Toys experimentieren, mehr Spass im Bett und eine bessere Erektionsfähigkeit haben. Diese drei Hightech-Masturbatoren machen den Solo-Sex noch spannender, länger oder intensiver.

Die Zukunft der Lust

Bis zu 200 Stösse und 150 Rotationen pro Minute: Der Arcwave Thruster bietet das nächste Level der Masturbation. Das Toy rotiert um die eigene Achse und fühlt sich an, als würden vier Hände gleichzeitig anlegen. Diese rotierenden Bewegungen erzeugen ein völlig neues, multidimensionales Gefühl auf der Eichel und dem Penisschaft. Es fühlt sich nicht an wie ein starres Reiben, sondern wie eine umschliessende, dynamische Massage.

Arcwave Thruster für 151.90 statt 189.90 Franken bei Amorana Der Arcwave Thruster kombiniert innovative Technologie mit kraftvoller Performance und eröffnet eine neue Dimension des Solo-Vergnügens. Durch die Kombination aus automatischen Stoss- und Rotationsbewegungen entstehen intensive, multidimensionale Empfindungen, die sich individuell an deine Vorlieben anpassen lassen. Das moderne Design mit integriertem Farbdisplay sorgt dabei für eine intuitive und komfortable Steuerung. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der Arcwave Thruster ist somit für 151.90 statt 189.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Der Arcwave Thruster kombiniert innovative Technologie mit kraftvoller Performance und eröffnet eine neue Dimension des Solo-Vergnügens. Durch die Kombination aus automatischen Stoss- und Rotationsbewegungen entstehen intensive, multidimensionale Empfindungen, die sich individuell an deine Vorlieben anpassen lassen. Das moderne Design mit integriertem Farbdisplay sorgt dabei für eine intuitive und komfortable Steuerung. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der Arcwave Thruster ist somit für 151.90 statt 189.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Jetzt bestellen!

Wer die Steuerung abgeben und sich bequem zurücklehnen will, nutzt den Smart-Play-Modus. Während die meisten Masturbatoren auf dem Markt noch immer vollen Körpereinsatz erfordern, nimmt dir der Arcwave Thruster diese Arbeit komplett ab. Durch eine präzise verbaute Linearmotortechnologie führt das Gerät automatische Stossbewegungen aus. Per Kiiroo-App synchronisiert sich der Masturbator ausserdem mit Videos auf dem Smartphone.

In den Bewertungen bei Amorana überschlagen sich die Tester vor Lob. «Ein absolutes Spitzengerät und, kurz gesagt, ‹der Womanizer für Männer›», schwärmt ein Käufer. «Die Kombination aus Stoss- und Rotationsbewegung ist wirklich unschlagbar. Das Gefühl ist unglaublich, so nah am echten Sex war ich noch nie bei einem Sextoy», ist das Fazit eines anderen.

Intensives Blowjobgefühl

Beim Autoblow VacuGlide 2 geht es nicht um klassische Stösse, sondern um Saugkraft. Das Gerät im markanten Aluminiumgehäuse erzeugt über ein integriertes Vakuumsystem zwischen 25 und 200 Saugimpulse pro Minute. Das soll das Gefühl von Oralsex verblüffend echt simulieren.

Autoblow VacuGlide 2 für 639.90 statt 799.90 Franken bei Amorana Der flüsterleise VacuGlide 2 von Autoblow kombiniert kraftvolle Saugimpulse mit automatischen Greif und Gleitbewegungen. Das realistische Zusammenspiel sorgt für eine intensive Penismassage mit authentischem Blowjobgefühl, während du dich entspannt zurücklehnen und die vollautomatische Stimulation geniessen kannst. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der Autoblow VacuGlide 2 ist somit für 639.90 statt 799.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Der flüsterleise VacuGlide 2 von Autoblow kombiniert kraftvolle Saugimpulse mit automatischen Greif und Gleitbewegungen. Das realistische Zusammenspiel sorgt für eine intensive Penismassage mit authentischem Blowjobgefühl, während du dich entspannt zurücklehnen und die vollautomatische Stimulation geniessen kannst. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der Autoblow VacuGlide 2 ist somit für 639.90 statt 799.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Jetzt bestellen!

Für Tech-Fans bietet das Modell ein besonderes Feature: Es lässt sich über die zugehörige App mit VR-Brillen und interaktiven Videos koppeln. Das Gerät passt seine Saugfrequenz dann automatisch an das Geschehen auf dem Bildschirm an.

Präzision aus dem Norden

Der The Handy 2 ist die Weiterentwicklung des bekannten Norweger-Strokers und passt sich jeder Gliedgrösse an. Die Hülle lässt sich individuell enger schnallen und gleitet mit bis zu 400 Millimetern pro Sekunde über eine Hublänge von 12,5 Zentimetern auf und ab. Die ergonomische Form und die Soft-Touch-Silikonoberfläche sorgen dabei für sicheren Halt.

The Handy 2 für 199.90 statt 249.90 Franken bei Amorana Der Handy 2 ist ein moderner automatischer Masturbator für ein besonders intensives und individuell steuerbares Erlebnis. Der leistungsstarke Motor der neuen Generation arbeitet angenehm leise und ermöglicht eine grosszügige Hublänge von bis zu 12,5 Zentimetern. Die ergonomische Form und die Soft-Touch-Silikonoberfläche sorgen dabei für sicheren Halt und hohen Komfort. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der The Handy 2 ist somit für 199.90 statt 249.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Der Handy 2 ist ein moderner automatischer Masturbator für ein besonders intensives und individuell steuerbares Erlebnis. Der leistungsstarke Motor der neuen Generation arbeitet angenehm leise und ermöglicht eine grosszügige Hublänge von bis zu 12,5 Zentimetern. Die ergonomische Form und die Soft-Touch-Silikonoberfläche sorgen dabei für sicheren Halt und hohen Komfort. Mit dem Code Blick20 profitierst du bei Amorana von 20 Prozent Rabatt, der The Handy 2 ist somit für 199.90 statt 249.90 Franken erhältlich. Das Angebot ist gültig bis zum 13. September 2026 um 23.59 Uhr. Jetzt bestellen!

Dank Wireless-Konnektivität synchronisiert sich das Toy mit VR-Inhalten, 2D- und 3D-Videos sowie mit Games. Auf dem LED-Display siehst du immer, wie viel Power noch drinsteckt. Und per Schnellladung ist das Gerät im Handumdrehen wieder einsatzbereit.