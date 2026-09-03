Zum 120-Jahr-Jubiläum macht der Schweizer Reisepionier Kuoni gemeinsame Sache mit der Stiftung Laureus: In den Herbstferien kannst du an der Costa Brava mit Prominenten wie Christian Stucki, Nicola Spirig oder Sarah van Berkel trainieren – und damit Gutes tun.

Kuoni und Laureus schicken dich mit Sportstars in die Ferien

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Medienpartnerschaft mit Laureus

Reisen erweitert den Horizont – und Sport verbindet Menschen. Zum 120-jährigen Bestehen verknüpft Kuoni diese beiden Welten für ein gesellschaftliches Projekt. Der bekannte Reiseveranstalter engagiert sich seit Oktober 2025 als National Partner der Stiftung Laureus Sport for Good, die Kindern und Jugendlichen in der Schweiz durch Bewegung neue Lebenschancen ermöglicht.

«Als traditionsreiche Schweizer Reisemarke möchten wir der Gesellschaft etwas zurückgeben», erläutert Stephanie Schulze zur Wiesch, CEO von DERTOUR Suisse, zu dem Kuoni gehört. «Sport vermittelt Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairness. Mit unserem Engagement möchten wir dazu beitragen, dass möglichst viele Kinder diese Erfahrungen machen können.»

« Wir erleben bei unseren Reisen immer wieder, wie Sport Menschen verbindet. Stephanie Schulze zur Wiesch, CEO DERTOUR Suisse »

Es ist eine Partnerschaft, die nebst finanzieller Unterstützung auch das Engagement von Kuoni bei ausgewählten Laureus-Aktivitäten umfasst. Sie passe auch deshalb so gut zu Kuoni, weil Sport seit vielen Jahren Teil der Reisewelt der Marke sei, wie Schulze zur Wiesch sagt.

Mehr als das Sportereignis selbst

So begleitet Kuoni Sports Travel Sportfans zu internationalen Sportevents und Turnieren und schafft auf diese Weise bleibende Reiseerlebnisse für Freundesgruppen, Paare, Alleinreisende und Familien. Sie geniessen Ferien, bei denen es um mehr geht als das Sportereignis selbst: «Wir erleben bei unseren Reisen immer wieder, wie Sport Menschen verbindet und gemeinsame Erinnerungen schafft.»

Prominentestes Beispiel ist der herbstliche Sportplausch in Giverola (Spanien): An der Costa Brava erwartet die Feriengäste eine erlebnisreiche Woche mit 15 Sportarten, von Tennis über Fussball bis Beachvolleyball und Yoga.

Die Sportwoche findet unter namhafter Anleitung statt: Als Coaches sind zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Breiten- und Spitzensport sowie bekannte Laureus-Botschafterinnen und -Botschafter wie Triathletin Nicola Spirig, Eiskunstlauf-Europameisterin Sarah van Berkel und Schwingerkönig Christian Stucki am Start.

Gutes tun. Grosses bewegen. Mit der Kraft des Sports. Die Laureus Stiftung setzt sich für Kinder und Jugendliche ein und schafft durch Sportprogramme neue Chancen und Perspektiven. Unter dem Leitgedanken «Sport for Good» wird die Kraft des Sports genutzt, um einerseits junge Menschen zu stärken und andererseits Fundraising-Events mit Persönlichkeiten aus dem Sport zu organisieren. Weitere Infos hier. Wer vom 3. bis 10. Oktober 2026 am Sportplausch Giverola von Kuoni und Laureus teilnimmt, unterstützt die Stiftung automatisch mit 200 Franken. Diese besonderen Herbstferien finden direkt am Meer statt, logiert wird im frisch renovierten Viersternehotel Melia Zel Costa Brava in Giverola. Die Teilnehmenden erwartet ein individuell zusammengestelltes Programm mit 15 abwechslungsreichen Sportarten. Mit dem Laureus-Gutscheincode «GIVEROLA» gibt es 250 Franken Rabatt pro Buchung. Infos und Buchung: Die Laureus Stiftung setzt sich für Kinder und Jugendliche ein und schafft durch Sportprogramme neue Chancen und Perspektiven. Unter dem Leitgedanken «Sport for Good» wird die Kraft des Sports genutzt, um einerseits junge Menschen zu stärken und andererseits Fundraising-Events mit Persönlichkeiten aus dem Sport zu organisieren. Weitere Infos hier. Wer vom 3. bis 10. Oktober 2026 am Sportplausch Giverola von Kuoni und Laureus teilnimmt, unterstützt die Stiftung automatisch mit 200 Franken. Diese besonderen Herbstferien finden direkt am Meer statt, logiert wird im frisch renovierten Viersternehotel Melia Zel Costa Brava in Giverola. Die Teilnehmenden erwartet ein individuell zusammengestelltes Programm mit 15 abwechslungsreichen Sportarten. Mit dem Laureus-Gutscheincode «GIVEROLA» gibt es 250 Franken Rabatt pro Buchung. Infos und Buchung: Mehr erfahren

Wer bucht, hilft zugleich mit

Für Kuoni ein echtes Herzensprojekt: «Mit Laureus können wir unsere Verbundenheit mit dem Sport um eine gesellschaftliche Dimension erweitern und dort etwas bewirken, wo Sport neue Chancen eröffnen kann», sagt Stephanie Schulze zur Wiesch.

Denn alle, die an der Ferienwoche teilnehmen, bewirken nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Gutes: Bei jeder Buchung gehen 200 Franken direkt an Laureus Sport for Good Switzerland.