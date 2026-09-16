Digitale Gesundheitsversorger sind eine Alternative zum klassischen Arztbesuch: Konsultation und Rezept werden komplett online abgewickelt. Wir zeigen anhand des Beispiels von DoktorABC, wie eine Visite beim Online-Arzt abläuft.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von DoktorABC

Der Gang in eine Arztpraxis kostet oft Kraft und Zeit – erst recht, wenn man sich unwohl fühlt oder einfach nur eine regelmässige Behandlung anpassen oder erneuern muss. Digitale Plattformen wie DoktorABC schaffen das Wartezimmer ab: Sie ermöglichen den direkten, ortsunabhängigen Zugang zu medizinischer Expertise und reibungslosem Rezeptmanagement, ganz ohne den Stress einer vollen Praxis.

DoktorABC ist ein führender Anbieter digitaler Gesundheitsversorgung in Europa und startet seine Dienstleistungen nun auch in der Schweiz. Angeboten werden Behandlungen für über 40 Gesundheits- und Lifestyle-Themen, einschliesslich chronischer Erkrankungen (siehe Box).

Doch wie läuft eine Arztvisite im Netz konkret ab? Wie sicher ist es? Wie schnell ist der ganze Prozess? Wir beantworten nachfolgend die wichtigsten Fragen.

Wie funktioniert Online-Medizin?

Online-Medizin beschreibt die medizinische Beratung und Behandlung von Patienten über digitale Kanäle, ohne dass man physisch in einer Arztpraxis erscheinen muss. Moderne All-in-One-Plattformen wie DoktorABC bündeln den gesamten Prozess: von der Identitätsprüfung der Patientinnen und Patienten über die Online-Sprechstunde inklusive Videoschaltung bis hin zur Rezeptausstellung, der Bereitstellung der Medikamente durch Partnerapotheken bis hin zur Medikamentenlieferung in einem einzigen, digitalen Ablauf. Das spart lange Wartezeiten und administrativen Aufwand.

In der Regel läuft die Konsultation beim Online-Doktor in drei Schritten ab: Zunächst wird ein Fragebogen zu Symptomen und zum Gesundheitszustand ausgefüllt. Dieser wird anschliessend von einem Arzt sorgfältig geprüft, bevor er die passende Behandlung definiert. Zudem wird ein E-Rezept für die benötigten Medikamente ausgestellt, die von einer Partnerapotheke schliesslich bequem nach Hause geliefert werden.

Ist die Online-Behandlung sicher?

Solange die Plattform streng nach den nationalen und lokalen Schweizer Vorschriften agiert, ist das Angebot absolut legal und sicher. «Wir unterliegen strengsten regulatorischen Vorgaben des europäischen Gesundheitswesens sowie des Datenschutzes», sagt David Barnan, Chief Operating Officer von DoktorABC, dazu. «Die Plattform arbeitet ausschliesslich mit im jeweiligen Land offiziell lizenzierten Ärzten und zertifizierten Apotheken zusammen.» Jede medizinische Konsultation wird demnach streng nach den jeweils gültigen Telemedizin-Gesetzen des entsprechenden Landes abgewickelt. Zudem erfülle DoktorABC lückenlos die geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen, wodurch sämtliche Gesundheitsdaten und persönlichen Informationen hochsicher verschlüsselt und verarbeitet werden, so Barnan weiter. «Die Ausgabe rezeptpflichtiger Medikamente erfolgt nach der ärztlichen Prüfung ausnahmslos durch diese autorisierten Apotheken.»

DoktorABC kommt in die Schweiz DoktorABC ist ein umfassender Telemedizin-Service von Sky Marketing mit Sitz in London – einem führenden europäischen Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das sich komplett auf Telemedizin und den unkomplizierten Online-Zugang für Patientinnen und Patienten spezialisiert hat. Nun ist DoktorABC auch in der Schweiz verfügbar – völlig ohne bürokratische Hürden und komplizierte Prozesse. Das Unternehmen bringt langjährige Erfahrung in der Gestaltung digitaler Behandlungspfade mit, was sich in einer effizienten Abwicklung von Online-Konsultationen, einem sicheren Rezeptmanagement und dem diskreten Medikamentenversand widerspiegelt. Als ganzheitlicher Telemedizin-Partner begleitet DoktorABC lückenlos von der ersten Beratung bis zur Lieferung vor deine Haustür («Start to finish»). Insgesamt bietet DoktorABC Behandlungen für über 40 Gesundheits- und Lifestyle-Themen, einschliesslich chronischer Erkrankungen. Dabei bleibt das Wichtigste stets im Fokus: der Mensch. Das Team von DoktorABC ist einer nahbaren, einfühlsamen Betreuung («Human Care») verpflichtet. Dazu vereint es hochkarätiges Fachwissen aus der Medizin, der Technologie, dem E-Commerce und dem Kundenservice. Millionen von Menschen nutzen diese Gesundheitsservices bereits. Erlebe jetzt die unkomplizierte Zukunft der Medizin! DoktorABC ist ein umfassender Telemedizin-Service von Sky Marketing mit Sitz in London – einem führenden europäischen Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das sich komplett auf Telemedizin und den unkomplizierten Online-Zugang für Patientinnen und Patienten spezialisiert hat. Nun ist DoktorABC auch in der Schweiz verfügbar – völlig ohne bürokratische Hürden und komplizierte Prozesse. Das Unternehmen bringt langjährige Erfahrung in der Gestaltung digitaler Behandlungspfade mit, was sich in einer effizienten Abwicklung von Online-Konsultationen, einem sicheren Rezeptmanagement und dem diskreten Medikamentenversand widerspiegelt. Als ganzheitlicher Telemedizin-Partner begleitet DoktorABC lückenlos von der ersten Beratung bis zur Lieferung vor deine Haustür («Start to finish»). Insgesamt bietet DoktorABC Behandlungen für über 40 Gesundheits- und Lifestyle-Themen, einschliesslich chronischer Erkrankungen. Dabei bleibt das Wichtigste stets im Fokus: der Mensch. Das Team von DoktorABC ist einer nahbaren, einfühlsamen Betreuung («Human Care») verpflichtet. Dazu vereint es hochkarätiges Fachwissen aus der Medizin, der Technologie, dem E-Commerce und dem Kundenservice. Millionen von Menschen nutzen diese Gesundheitsservices bereits. Erlebe jetzt die unkomplizierte Zukunft der Medizin! Zur Online-Konsultation

Wie erhalte ich meine Medikamente?

Sobald ein Rezept ärztlich freigegeben wurde, geht der Auftrag direkt an eine der zertifizierten Partnerapotheken, welche das Medikament umgehend an die gewünschte Lieferadresse versendet.

Wie wird Diskretion garantiert?

«Die absolute Wahrung der Privatsphäre bildet das Fundament des gesamten Services von DoktorABC», betont David Barnan. Heisst: Alle medizinischen Daten, Beratungen und Lieferungen werden unter strengster Einhaltung der medizinischen Schweigepflicht sowie der Datenschutzvorschriften behandelt. «Die sensiblen Patientendaten werden mithilfe modernster Technologie verschlüsselt, sodass ausschliesslich diejenigen autorisierten medizinischen Fachkräfte Zugriff darauf haben, die direkt in den jeweiligen Behandlungsprozess involviert sind.»

Was die Medikamente betrifft, so werden sie in vollkommen neutralen Boxen versendet, damit keinerlei Rückschluss auf deren Inhalt möglich ist.

Was ist, wenn mein medizinisches Anliegen zu kompliziert ist?

Sollte ein medizinisches Anliegen einmal komplexer sein oder eine tiefergehende Beurteilung erfordern, werden Patientinnen und Patienten umgehend mit qualifizierten und zugelassenen Fachärzten des jeweiligen Fachgebiets verbunden. «Je nach individuellem Fall können die Mediziner zusätzliche Informationen, spezifische Fotos oder gar Laborergebnisse anfordern sowie gezielte Rückfragen stellen», erklärt Barnan. «Falls es die Situation erfordert, empfehlen sie eine persönliche Konsultation vor Ort, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.»

Wie läuft die Kommunikation ab?

Die gesamte Kommunikation zwischen Arzt und Patient verläuft vollkommen geschützt und verschlüsselt direkt über die DoktorABC-Plattform. Barnan: «Benötigt ein Arzt weitere Details zu den Symptomen, kontaktiert er den Patienten auf direktem Weg über das System per sicherer Nachricht, E-Mail, Telefon oder falls nötig per Videosprechstunde.» So lassen sich Unklarheiten schnell ausräumen, bevor eine Behandlung endgültig genehmigt wird. «Alle Gespräche und Daten bleiben dabei streng vertraulich.»

Zahlt die Krankenkasse den Online-Arzt?

Online-Konsultationen und Medikamente von privaten Anbietern digitaler Gesundheitsversorgung wie DoktorABC werden in der Regel nicht automatisch über die obligatorische Grundversicherung abgerechnet. Ob eine Rückerstattung erfolgt, hängt stark von der individuellen Krankenkasse und den jeweiligen Bedingungen der Police ab. Manche Zusatzversicherungen übernehmen die Kosten für solche digitalen Konsultationen oder Medikamente zumindest teilweise. Es empfiehlt sich deshalb eine Abklärung mit der Versicherung, bevor ein Online-Arzt konsultiert wird.