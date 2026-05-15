Sie sind jung, ehrgeizig und die Besten ihres Fachs. Drei ehemalige Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss- und WorldSkills erzählen, wie die Berufsmeisterschaften ihr Leben verändert haben.

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Shania Colombo (24) aus Münchwilen TG räumte 2020 bei den SwissSkills Championships als Restaurantfachfrau nicht nur Gold ab, sondern erreichte auch die höchste Punktzahl der gesamten Meisterschaft. Um sich auf internationalem Niveau zu beweisen, investierte die Thurgauerin im Anschluss ein ganzes Jahr in ihre Weiterbildung.

Zur Vorbereitung auf die Berufsweltmeisterschaften absolvierte sie Praktika an renommierten Adressen wie dem Hotel Les Trois Rois in Basel, dem Grand Hyatt in Hongkong sowie im Restaurant Waldmannsburg und der Bar am Wasser in Zürich. Das zahlte sich aus: 2022 sicherte sich Shania Colombo bei der WorldSkills 2022 Special Edition die Bronzemedaille. «Drittbeste der Welt zu sein, ist eine enorme Leistung, auch wenn mein Ziel ursprünglich der Sieg war», sagt sie rückblickend.

Statt sich jedoch auf den Lorbeeren auszuruhen, nutzte Colombo das Momentum für ihren nächsten Karriereschritt. Sie wechselte von der Wettkampfbühne direkt in den Hörsaal und begann das Studium zur Hoteliere-Gastronomin an der Hotelfachschule, welches sie Ende März dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen hat.

Massgeschneiderter Traumjob

Heute ist sie als Event Operations Coordinator im Hotel Vitznauerhof am Vierwaldstättersee tätig. Dort verantwortet sie eigenständig die Planung und Durchführung komplexer Anlässe und Hochzeiten – von der Menügestaltung bis hin zur Detailplanung. Dass sie diese Stelle überhaupt antreten konnte, verdankt sie auch dem Netzwerk der Berufsmeisterschaften. «Der ehemalige SwissSkills-Teilnehmer und Juror David Füger hat mir die Stelle vermittelt, dafür bin ich ihm enorm dankbar.»

Ihr Engagement im Betrieb ist so überzeugend, dass ihre Vorgesetzten für sie eine neue Kaderstelle geschaffen haben: Ab diesem Juli wird sie als Junior-Event-Managerin fungieren. «Ich wollte mehr Verantwortung ausüben und habe diesen Wunsch offen kommuniziert», erklärt Colombo.

Zusätzlich zu ihrer neuen Rolle im Vitznauerhof übernimmt die 24-Jährige ab August eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe. Einen Tag pro Woche wird sie bei Gastro St. Gallen als Service-Dozentin tätig sein und ihr Fachwissen an die nächste Generation weitergeben. «Ich freue mich, meine Leidenschaft für den Beruf nun auch in der Ausbildung einzubringen und junge Talente auf ihrem Weg zu unterstützen.»

Vom Lehrling zur Chefin

Giulia Liberti (25) aus Burgdorf BE lebt ihren Kindheitstraum. Während viele in ihrem Alter noch ihren Platz im Berufsleben suchen, führt sie bereits ein Kleinunternehmen mit fünf Mitarbeiterinnen.

Vergangenen Juli übernahm sie mit der Schoenzeit GmbH in ihrem Heimatort das Geschäft, in dem sie einst ihre Ausbildung absolviert hatte. «Es ist viel Arbeit, aber sie erfüllt mich mit Stolz und macht mir sehr viel Spass», sagt die Bernerin. «Von meinem Traum zur Kosmetikerin über die Berufsmeisterschaften bis hin zu meinem eigenen Geschäft. Meine Geschichte ist mein eigenes Happy End.»

Liberti wurde bei den SwissSkills Championships 2020 Schweizer Meisterin der Kosmetikerinnen und holte bei der WorldSkills 2022 Special Edition die begehrte Medallion for Excellence. «Die Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte, haben mich bestärkt, den Schritt in die Selbständigkeit trotz meinem jungen Alter zu wagen», sagt die Bernerin. «Ich habe in der Vorbereitung so viele Weiterbildungen erhalten, die ich mir privat nie hätte leisten können.»

Heute gibt sie diesen Spirit weiter. Ihre Angestellte Jara Galli (22) reist im September an die WorldSkills nach Shanghai. Giulia Liberti wird sie begleiten und erlebt das Abenteuer nun aus Sicht der Arbeitgeberin. «Die WorldSkills sind meine Leidenschaft, und ich freue mich riesig darauf, Jara mein Wissen für diese Mission weiterzugeben und sie dabei zu unterstützen.»

UBS – Hauptpartnerin von SwissSkills Die Berufslehre und die Berufsvielfalt sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Damit Jugendliche im Berufsleben ihr volles Potenzial entdecken und entfalten können, engagiert sich UBS umfassend im Rahmen aller SwissSkills-Plattformen. Diese haben das Ziel, die Exzellenz der Berufsausübung in der Schweiz langfristig zu stärken. Zu diesen Plattformen gehören unter anderem die zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills in Bern, die SwissSkills City sowie die Förderung der SwissSkills-Berufsnationalmannschaft und deren Unterstützung bei der Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe, wie den WorldSkills 2026 in Shanghai. Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills. Die Berufslehre und die Berufsvielfalt sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Damit Jugendliche im Berufsleben ihr volles Potenzial entdecken und entfalten können, engagiert sich UBS umfassend im Rahmen aller SwissSkills-Plattformen. Diese haben das Ziel, die Exzellenz der Berufsausübung in der Schweiz langfristig zu stärken. Zu diesen Plattformen gehören unter anderem die zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills in Bern, die SwissSkills City sowie die Förderung der SwissSkills-Berufsnationalmannschaft und deren Unterstützung bei der Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe, wie den WorldSkills 2026 in Shanghai. Ringier Medien Schweiz ist offizieller Medienpartner von SwissSkills. Mehr erfahren

Informatik-Genie an der ETH

Auch Thomas Gassmann (25) aus Uffikon LU nutzte seine Berufslehre als Sprungbrett. Der Informatiker gewann zweimal Gold bei den SwissSkills (2020 und 2022) und belegte bei der WorldSkills 2022 Special Edition den sechsten Platz.

Sein Erfolg bei den Berufsmeisterschaften war der Startschuss für seinen akademischen Weg. Thomas Gassmann holte die Maturität per Passerelle nach und ist heute mitten im Masterstudium für Informatik an der renommierten ETH Zürich. Dass er zur Weltklasse gehört, bewies der Luzerner erst kürzlich wieder. «Ich konnte meine Bachelorarbeit an der Asplos in Pittsburgh (USA) präsentieren, eine der weltweit hochkarätigsten Konferenzen für Computersysteme. Darauf bin ich sehr stolz», sagt der Luzerner.

Trotz Uni-Stress arbeitet Thomas Gassmann weiterhin zu 40 Prozent als Software-Ingenieur bei der Swiss GRC AG in Luzern. Wird er nach dem Master promovieren oder direkt in die Wirtschaft einsteigen? «Ich bin noch am Anfang meiner Karriere und sehr ambitioniert. Welchen Weg ich einschlagen werde, lasse ich noch offen», sagt er dazu.

Botschaft an die nächste Generation

Giulia Liberti, Shania Colombo und Thomas Gassmann beweisen, dass die Teilnahme an den SwissSkills und den WorldSkills ein Karrierebooster sein kann. Es geht nicht nur um Medaillen, sondern um Selbstvertrauen, Weiterbildung auf höchstem Niveau und Kontakte, die einem im Berufsleben viele Türen öffnen.

«Ich werde regelmässig von Firmen kontaktiert, die explizit meinen Erfolg an den WorldSkills ansprechen», sagt Gassmann. «Die Zeit, die man in die Vorbereitung zu den Berufsmeisterschaften investiert, zahlt sich beruflich enorm aus.»

Auch Liberti ermutigt junge Berufsleute, sich an den Vorausscheidungen zu beweisen und die Chance auf eine Teilnahme an den Meisterschaften wahrzunehmen. «Der Weg über die Qualifikationen bis hin zu den Swiss- und WorldSkills ist intensiv, aber es lohnt sich», sagt sie. «Man hat nichts zu verlieren, man kann nur an Erfahrung und mentaler Stärke gewinnen.»

Colombo konnte durch ihre Teilnahme ebenfalls wertvolle Kontakte knüpfen, die sie beruflich weitergebracht haben. «Ich habe gelernt, wie entscheidend das mentale Training ist», sagt die Ostschweizerin. «Wenn man im Kopf fokussiert bleibt, kann man all seine Träume und Ziele erreichen.»