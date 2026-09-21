Die Clinique DELC vereint Dermatologie, Lasermedizin, Venenheilkunde und plastische Chirurgie unter einem Dach. Ein Konzept mit steigender Nachfrage – und ungewöhnlichem Angebot: Am Eröffnungsabend in Zürich finden Livebehandlungen vor Publikum statt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von DELC

Ein Muttermal, das sich verändert hat. Akne, die nicht weichen will. Oder der Wunsch nach einem ästhetischen Eingriff: In der Schweiz führt jedes dieser Anliegen oft zu einer anderen Praxis – und zu langen Wartefristen. Die Clinique DELC löst dieses Problem mit einer interdisziplinären Struktur: Dermatologie, Lasermedizin, Venenheilkunde sowie plastische und ästhetische Chirurgie arbeiten hier Hand in Hand unter einem Dach.

Sie hätten eine gestiegene Zunahme für Behandlungen all dieser Disziplinen festgestellt, sagt Dr. med. Grigorios Filis PhD, Facharzt für Dermatologie und Venerologie und Standortleiter Clinique DELC Zürich. «Hautveränderungen, Gefässerkrankungen und ästhetische Wünsche sind oft eng miteinander verbunden. Durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen können wir individuell beurteilen, welche Behandlung medizinisch sinnvoll ist und welche Fachperson dafür die richtige ist.»

Mit hoher fachärztlicher Qualität an einem Ort, kurzen Ausfallzeiten und individuell kombinierbaren Therapien könnten sie insgesamt besser auf die zunehmende Erwartungshaltung der Patientinnen und Patienten eingehen.

Begonnen hatte DELC 2009 als kleine Praxis für Dermatologie in Biel BE, bis heute wurde daraus eine der führenden Gruppen der Schweiz mit über 35 Fachärztinnen und Fachärzten sowie mehr als 120 Mitarbeitenden an sechs Standorten. «Die Erweiterung um Lasermedizin, Venenheilkunde und Chirurgie war eine konsequente Weiterentwicklung», erklärt Bruno Schulze, CEO der Clinique DELC. «Zwischen diesen Bereichen bestehen zahlreiche Schnittstellen. Wir können Patientinnen und Patienten von der Diagnostik bis hin zu operativen Eingriffen lückenlos begleiten.»

«Open Evening» in der Clinique DELC Am Donnerstagabend, 24. September 2026, lädt die Clinique DELC von 18 bis 21 Uhr zum Open Evening an die Hardturmstrasse 161. Der Abend ist kostenlos und richtet sich an alle, die die Klinik, die Behandlungen und das Team unverbindlich kennenlernen möchten. Programm

18.00 – 18.30 Uhr Livedemonstration Laser zur Hautstraffung und Verjüngung

Livedemonstration Laser zur Hautstraffung und Verjüngung 18.30 – 18.50 Uhr Fachvortrag von Prof. Dr. med. Holger Erne: Moderne plastische Chirurgie – Möglichkeiten, Grenzen und natürliche Ergebnisse

Fachvortrag von Prof. Dr. med. Holger Erne: Moderne plastische Chirurgie – Möglichkeiten, Grenzen und natürliche Ergebnisse 19.00 Uhr Livedemonstration einer Fillerbehandlung

Livedemonstration einer Fillerbehandlung Ganzer Abend Kostenlose Kontrolle eines Muttermals durch unsere Dermatologen

Kostenlose Kontrolle eines Muttermals durch unsere Dermatologen Ganzer Abend Kostenlose Kurzsprechstunden Laser und plastische Chirurgie

Kostenlose Kurzsprechstunden Laser und plastische Chirurgie Ganzer Abend Blick hinter die Kulissen: Führung durch die neue Klinik Dazu gibt es 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte ästhetische Behandlungen, Lippenvergrösserung zum Sonderpreis von 300 Franken, ein Goodie-Bag für alle Gäste, Wettbewerb und Apéro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer jedoch eine kostenlose Kurzsprechstunde zu einer bestimmten Zeit wahrnehmen möchte, kann diese vorab reservieren. Am Donnerstagabend, 24. September 2026, lädt die Clinique DELC von 18 bis 21 Uhr zum Open Evening an die Hardturmstrasse 161. Der Abend ist kostenlos und richtet sich an alle, die die Klinik, die Behandlungen und das Team unverbindlich kennenlernen möchten. Programm

18.00 – 18.30 Uhr Livedemonstration Laser zur Hautstraffung und Verjüngung

Livedemonstration Laser zur Hautstraffung und Verjüngung 18.30 – 18.50 Uhr Fachvortrag von Prof. Dr. med. Holger Erne: Moderne plastische Chirurgie – Möglichkeiten, Grenzen und natürliche Ergebnisse

Fachvortrag von Prof. Dr. med. Holger Erne: Moderne plastische Chirurgie – Möglichkeiten, Grenzen und natürliche Ergebnisse 19.00 Uhr Livedemonstration einer Fillerbehandlung

Livedemonstration einer Fillerbehandlung Ganzer Abend Kostenlose Kontrolle eines Muttermals durch unsere Dermatologen

Kostenlose Kontrolle eines Muttermals durch unsere Dermatologen Ganzer Abend Kostenlose Kurzsprechstunden Laser und plastische Chirurgie

Kostenlose Kurzsprechstunden Laser und plastische Chirurgie Ganzer Abend Blick hinter die Kulissen: Führung durch die neue Klinik Dazu gibt es 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte ästhetische Behandlungen, Lippenvergrösserung zum Sonderpreis von 300 Franken, ein Goodie-Bag für alle Gäste, Wettbewerb und Apéro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer jedoch eine kostenlose Kurzsprechstunde zu einer bestimmten Zeit wahrnehmen möchte, kann diese vorab reservieren. Mehr erfahren und Anmeldung

Medizin und Lifestyle kein Widerspruch

Dass dabei medizinische Themen wie Dermatologie auf plastische Chirurgie treffen würden, sei kein Widerspruch, ergänzt Prof. Dr. med. Holger Erne, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie am Standort Zürich. «Auch in der plastischen Chirurgie geht es in der Clinique DELC keineswegs nur um Lifestyle. Viele Eingriffe haben einen funktionellen, rekonstruktiven oder medizinischen Hintergrund – beispielsweise nach Erkrankungen, Verletzungen oder starken körperlichen Veränderungen. Gleichzeitig können ästhetische Behandlungen das persönliche Wohlbefinden stärken.»

Ein wichtiges medizinisches Beispiel sei die Hauttumorchirurgie. Gerade bei Eingriffen im Gesicht und an ästhetisch sensiblen Körperregionen sei es das Ziel, die sichere Tumorentfernung mit einem funktionell und ästhetisch schönen Ergebnis zu verbinden. «In diesem Bereich verfügt die Clinique DELC über eine besonders grosse Erfahrung und führt schweizweit eine sehr hohe Zahl an Behandlungen und operativen Eingriffen durch.»

Moderne Laser für jedes Bedürfnis

In sämtlichen Bereichen der Klinik kommen moderne Lasersysteme zum Einsatz, die jeweils für unterschiedliche Hautbilder und Behandlungsziele entwickelt wurden. «Dadurch können wir die Technologie gezielt auf die jeweilige Indikation, den Hauttyp und die persönlichen Bedürfnisse abstimmen», erläutert Grigorios Filis. Entscheidend sei jedoch nicht allein das Gerät, sondern die fachärztliche Diagnostik und vor allem die Erfahrung der behandelnden Person. «Erst die Kombination aus medizinischem Wissen, moderner Technologie und einem individuellen Behandlungskonzept führt zu einer verantwortungsvollen Therapie.»

Ansprechen will die Klinik Menschen jeden Alters, die ein dermatologisches, plastisch-chirurgisches oder ästhetisches Anliegen oder ein Venenproblem haben. «Unser Spektrum reicht von Hauterkrankungen und auffälligen Hautveränderungen oder Haarverlust über Besenreiser und Krampfadern bis hin zu modernen Laserbehandlungen», sagt Prof. Dr. med. Holger Erne. «Auch in der plastischen Chirurgie decken wir ein breites Spektrum ab – beispielsweise die operative Behandlung des Lipödems, Augenlidstraffungen, körperformende Eingriffe wie Liposuktionen und Bauchdeckenstraffungen, Brustchirurgie oder Facelifts.

Ein Abend hinter den Kulissen

Um sich von den verschiedenen Behandlungen überzeugen zu können, führt die Clinique DELC einen Tag beziehungsweise Abend der offenen Tür durch. Am «Open Evening» am 24. September werden im Rahmen von Livedemonstrationen unter anderem eine Laserbehandlung zur Hautstraffung und eine Fillerbehandlung durchgeführt.

Die Idee dazu sei einerseits aus den häufigen Fragen der Patientinnen und Patienten und andererseits aus Erfahrungen bei Veranstaltungen entstanden, sagt Nadine Rüesch, Verantwortlich für Marketing und Einkauf der Clinique DELC Gruppe. «Livedemonstrationen stossen immer auf grosses Interesse und sind bei den Besucherinnen und Besuchern sehr beliebt. Sie bieten die Möglichkeit, eine Behandlung unmittelbar mitzuerleben, Fragen direkt zu stellen und mögliche Berührungsängste abzubauen.»

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Behandelt werden an diesem Abend aber nicht spontane Besucher, sondern im Vorfeld ausgewählte und medizinisch abgeklärte Personen, wie Grigorios Filis festhält. «Die Behandlung erfolgt unter denselben fachlichen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen wie im regulären Klinikalltag.»

Die Besucherinnen und Besucher können sich jedoch am Open Evening ausführlich und kostenlos beraten lassen und bei Interesse einen persönlichen Behandlungstermin vereinbaren. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, kostenlos Kurzsprechstunden zu besuchen oder eine Hautveränderung beurteilen zu lassen. Alles in allem sollen die Gäste die Möglichkeit haben, Klinik, Team und Behandlungsmöglichkeiten in einer ungezwungenen Atmosphäre bei einem feinen Apéro kennenzulernen, ergänzt Nadine Rüesch. «Der Abend soll informieren, Orientierung geben und den direkten Austausch mit den Ärzten und dem Team ermöglichen – ohne Verpflichtung zu einer Behandlung.»

Clinique DELC, Zentrum für Dermatologie, plastische Chirurgie und Venenheilkunde Standort Zürich Adresse: Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Telefon: 043 508 48 50

E-Mail: delczuerich@delc.ch

Website: www.delc.ch

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 07.30–19.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag 07.30–18.00 Uhr

Weitere Standorte: Biel, Aarburg, Burgdorf, Grenchen, Murten. Übersicht alle Standorte: delc.ch/standorte Termin In der Clinique DELC Zürich werden Termine kurzfristig vergeben, Anfragen laufen telefonisch oder direkt über die Online-Terminbuchung. Auch das ist ein Vorteil der Grösse: Weil mehrere Fachpersonen am selben Ort arbeiten, lässt sich ein Termin meist rasch einrichten. Die Clinique DELC arbeitet mit allen Krankenkassen zusammen und ist zudem eine anerkannte Ausbildungsklinik für Dermatologie. Standort Zürich Adresse: Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Telefon: 043 508 48 50

E-Mail: delczuerich@delc.ch

Website: www.delc.ch

Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 07.30–19.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag 07.30–18.00 Uhr

Weitere Standorte: Biel, Aarburg, Burgdorf, Grenchen, Murten. Übersicht alle Standorte: delc.ch/standorte Termin In der Clinique DELC Zürich werden Termine kurzfristig vergeben, Anfragen laufen telefonisch oder direkt über die Online-Terminbuchung. Auch das ist ein Vorteil der Grösse: Weil mehrere Fachpersonen am selben Ort arbeiten, lässt sich ein Termin meist rasch einrichten. Die Clinique DELC arbeitet mit allen Krankenkassen zusammen und ist zudem eine anerkannte Ausbildungsklinik für Dermatologie. Mehr erfahren und Terminvereinbarung