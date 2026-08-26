Jogginghose an, Kamera aus, Problem gelöst? Nicht ganz. Wir zeigen, wie Homeoffice-Style geht, ohne dass man aussieht, als hätte man das Bett noch nicht verlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Psychologie zeigt: Kleidung beeinflusst Denken und Produktivität im Homeoffice stark

Weiche, strukturierte Kleidung kombiniert Komfort mit professionellem Look für Videocalls

Psychologische Studien: Farbige Kleidung steigert die Stimmung und Energie spürbar

Valeska Jansen

Seien wir ehrlich: Der grösste Luxus im Homeoffice ist nicht der Gratis-Kaffee aus der eigenen Küche, sondern die Tatsache, dass niemand sieht, was man von der Hüfte abwärts trägt. Trotzdem, und das ist die unbequeme Wahrheit hinter der Bequemlichkeit, fühlt man sich in der ollen, ausgeleierten Trainerhose selten wirklich produktiv. Der Grund dafür hat sogar einen Namen: «Enclothed Cognition», ein Begriff aus der Psychologie, der beschreibt, wie stark Kleidung unser Denken und unsere Stimmung beeinflusst. Wer sich wie in den Ferien anzieht, denkt tendenziell auch so. Zeit also, das Homeoffice-Outfit neu zu denken, ohne dabei gleich in Blazer und Bluetooth-Headset zu verfallen.

Das Prinzip: Komfort mit Struktur

Der Trick liegt nicht darin, auf Bequemlichkeit zu verzichten, sondern sie klüger einzusetzen. Statt der ausgeleierten Trainerhose vom letzten Umzug lohnt sich ein Wechsel zu weich fallenden, aber sauber geschnittenen Modellen: Cargo- oder Anzughosen aus Jersey oder softem Twill, die auf den ersten Blick nach «richtiger» Hose aussehen, sich aber wie Pyjama anfühlen. Dasselbe Prinzip gilt oben: Statt des drei Nummern zu grossen Hoodies mit Kaffeeflecken darf es ruhig ein cleaner, gut sitzender Rollkragenpulli oder ein strukturiertes Sweatshirt in einer Trendfarbe sein. Die Regel ist simpel: je lockerer der Schnitt unten, desto cleaner oben, und umgekehrt.

Für den spontanen Video-Call

Die grösste Homeoffice-Angst kennt wohl jede und jeder: das ungeplante Meeting, zehn Minuten vor Start im Kalender aufgetaucht, während man noch im Schlabberlook am Küchentisch sitzt. Die Lösung dafür ist simpler, als man denkt, und liegt meistens in Griffweite über dem Bürostuhl: ein Blazer oder eine strukturierte Strickjacke, die sich in Sekunden über das Homeoffice-Outfit werfen lässt. Kombiniert mit einer Statement-Brille oder Ohrringen, fällt niemandem auf, was man darunter wirklich trägt. Pro-Tipp: Wer regelmässig Calls hat, positioniert das Blazer-Rettungsteil dauerhaft griffbereit neben dem Schreibtisch statt im Kleiderschrank im anderen Zimmer.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Schuhe: das unterschätzte Detail

Klingt banal, macht aber erstaunlich viel aus: Wer im Homeoffice barfuss oder in ausgetretenen Finken herumläuft, fühlt sich auch mental schneller im Freizeitmodus. Ein Paar cleane Slippers oder Loafers, ausschliesslich fürs Homeoffice reserviert, wirkt wie ein kleiner mentaler Schalter zwischen «gerade aufgewacht» und «bereit für den Tag». Das muss nicht teuer sein, Hauptsache, es fühlt sich anders an als Hausschuhe.

Farbe statt Grau-in-Grau

Wer viele Stunden am selben Küchentisch oder Schreibtisch verbringt, tendiert schnell zur Farbpalette «alles beige, alles safe». Dabei kann gerade ein einzelnes farbiges Piece, ein senfgelber Pulli, eine burgunderrote Weste, den ganzen Tag optisch aufwerten, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Der Effekt ist psychologisch messbar: Farbige Kleidung wird mit besserer Stimmung und mehr Energie in Verbindung gebracht, gerade an Tagen, an denen man sonst niemanden aus der Wohnung sieht.

Das Fazit

Homeoffice-Style bedeutet nicht, sich für einen imaginären Auftritt herauszuputzen, sondern sich selbst so anzuziehen, dass man sich wohl UND wach fühlt. Die besten Outfits dafür verstecken den Komfort geschickt hinter cleanen Schnitten, durchdachten Farben und ein bis zwei Details, die im Zweifelsfall auch vor der Kamera bestehen. Bett verlassen war gestern, Homeoffice-Chic ist heute.



