Valeska Jansen

Pro Waschladung stecken bis zu zwei Liter Wasser in den nassen Klamotten. Und die verschwinden beim Trocknen nicht einfach, sondern landen direkt in eurer Raumluft. Und die verschwinden beim Trocknen nicht einfach, sondern landen direkt in eurer Raumluft. Wer drinnen trocknet und dabei ein paar Dinge falsch macht, riskiert nicht nur müffelnde Textilien, sondern auch Schimmel und ein richtig ungesundes Raumklima.

Der Klassiker unter den Fehlern

Wäsche in geschlossenen Räumen aufhängen, ohne danach richtig zu lüften – das ist mit Abstand der häufigste Fauxpas. Die Folge: Die Luftfeuchtigkeit schiesst nach oben, und Schimmel bekommt genau die Bedingungen, die er liebt.

So macht ihr es richtig

Schleudern, schleudern, schleudern

Klingt banal, ist aber entscheidend: Je höher die Drehzahl, desto trockener kommt die Wäsche aus der Maschine – und desto weniger Feuchtigkeit müsst ihr später in der Wohnung verdunsten lassen. Lüften, aber richtig

Fenster auf Kipp bringt fast nichts, weil die Luft kaum zirkuliert. Besser: zwei- bis dreimal täglich stosslüften, am liebsten mit Durchzug. Das bringt die feuchte Luft tatsächlich raus. Abstand ist alles

Hängt die Klamotten nicht dicht an dicht auf, sonst kann die Luft nicht zwischen den Textilien zirkulieren. Und noch ein Tipp: Eure Möbel sollten mindestens 10 cm von den Aussenwänden entfernt stehen, sonst staut sich die Feuchtigkeit genau dort. Der richtige Raum macht den Unterschied

Am besten trocknet ihr in einem separaten Zimmer, das sich gut lüften lässt. Kleine, schlecht belüftete Räume sind dagegen die schlechteste Wahl. Timing nicht vergessen

Im Sommer einfach tagsüber trocknen und das Fenster offenlassen. Im Winter lieber kurz, aber richtig intensiv lüften, damit die Feuchtigkeit schnell raus ist.

Extra-Tipp zum Schluss

Wird die Luft im Raum spürbar «schwer» oder beschlagen eure Fenster? Dann ist die Luftfeuchtigkeit schon zu hoch – Zeit, sofort zu lüften.