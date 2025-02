Grippe, Erkältung oder doch Heuschnupfen?

Bin ich erkältet? Sind es wieder die Pollen, oder hat mich sogar das Coronavirus erwischt? Wenn es im Hals etwas kratzt oder die Nase juckt, dann ist erstmal nicht ganz klar, was dahintersteckt. Denn: Die Symptome sind bei einer Erkältung, einer Grippe, Heuschnupfen oder Corona ziemlich ähnlich. Besonders zu Beginn einer Infektion. Die neue Corona-Variante fällt jedoch mit ungewöhnlichen Symptomen auf.

Wie findet man also heraus, was man hat? Eine Übersicht.

Typische Symptome einer Grippe:

Fieber, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, trockener Husten Manchmal: Laufende Nase, Halsweh, Appetitlosigkeit

Laufende Nase, Halsweh, Appetitlosigkeit Selten: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall Nie: Atemnot

Typische Symptome des Coronavirus:

Fieber, trockener Husten, laufende Nase Manchmal: Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Halsweh, Atemnot, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns

Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Halsweh, Atemnot, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns Selten: Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit

Aber auch die Symptome der verschiedenen Coronamutationen unterscheiden sich. So scheinen bei Omikron im Vergleich zu Delta häufiger Halsschmerzen, aber seltener Geruchs- und Geschmacksstörungen aufzutreten. Generell sind von Omikron vor allem Nase, Mund und Rachen, aber auch die Mandeln und die Lymphknoten am Hals betroffen. Bei Delta ist dafür öfter die Lunge betroffen.

Im Juli 2023 ist eine neue Corona-Variante aufgetaucht: Pirola. Laut der von britischen Forschern durchgeführte «Zoe Covid Symptom Study» treten mit ihr auch neue Symptome auf:

Hautausschlag

Veränderungen im Mund oder auf der Zunge

Rote und wunde Finger oder Zehen

Eine heisere Stimme

Juckende oder rote Augen

Typische Symptome einer Erkältung:

Laufende Nase, Hals- und Gliederschmerzen, Niesen Manchmal: Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen

Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen Nie: Geschmacksstörung, Durchfall, Atemnot

Im Gegensatz zum Coronavirus und der Grippe verläuft eine Erkältung oder Heuschnupfen oft etwas milder. Vor allem eine verstopfte Nase oder auch ständiges Niesen deuten hier auf eine Infektion hin.

Typische Symptome von Heuschnupfen:

Verstopfte Nase, Niesen, juckende bis brennende Augen Manchmal: Husten, Müdigkeit

Husten, Müdigkeit Nie: Durchfall, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen

Auch bei der Ansteckung gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Krankheiten. Das Coronavirus hat beispielsweise eine viel höhere Ansteckungsrate als die Grippe. Aber auch die verschiedenen Corona-Varianten sind unterschiedlich ansteckend. So scheint Pirola weniger infektiös zu sein als die Eris-Variante. Ausserdem ist Heuschnupfen eine allergische Reaktion auf Pollen, die nur bei bestimmten Personen und meist zwischen Frühjahr und Herbst auftritt.

Erkältungen treten extrem oft auf und entstehen am häufigsten durch Kälteeinwirkung – daher der Name. Deshalb sind die meisten Menschen auch vorwiegend im Winter erkältet. Erst, wenn es auf den Frühling zugeht, ist Entspannung angesagt. Das wärmere Wetter hilft aber nicht nur bei einer Erkältung, sondern verringert generell die Überlebensdauer von Viren. Man kann also darauf hoffen, im Sommer weniger oft krank zu werden als in anderen Jahreszeiten.

Auch bei Corona ist mit einem Anstieg der Infektionszahlen im Winter zu rechnen. In dieser Jahreszeit halten sich die Menschen vermehrt in Innenräumen auf, wo sie sich leichter infizieren können.

Um ganz sicher ausschliessen zu können, ob es Corona ist oder nicht, hilft nur eines: testen! Sowohl mit Selbsttest zu Hause, als auch PCR-Test beim Arzt oder einer Teststation. Um gar nicht erst krank zu werden, hilft weiterhin Hände gründlich waschen und Abstand halten. Und sollte es einen doch einmal erwischen, zum Schutz anderer in die Armbeuge Husten und Niesen. (obf / gs)