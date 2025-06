Wie argumentieren wir richtig? «Ich mache mir Sorgen, dass wir das Zuhören verlernt haben»

Statt Debatte suchen wir in sozialen Medien oft nur Bestätigung. Der Algorithmus verstärkt Meinungsblasen. Was bedeutet das für unseren Diskurs? Marius Born (ZHAW) spricht in der neusten Folge «Durchblick» über die Folgen für unsere Streitkultur.

Publiziert: 11:24 Uhr | Aktualisiert: vor 54 Minuten