Sich mit anderen zu vergleichen, gilt als uncool. Und doch fällt es uns schwer, diesem Impuls zu widerstehen. Mit der richtigen Taktik vermeiden wir es, uns davon herunterziehen zu lassen.

Jonas Dreyfus Service-Team

Sie hat mehr Freunde als ich, ist beruflich weiter. Er verdient mehr, sieht besser aus und hat sich besser im Griff. In unserer individualisierten Gesellschaft gilt es zwar als uncool, sich mit anderen zu vergleichen. Trotzdem tun wir es ständig.

In der sozialen Welt, in der wir leben, gehe es gar nicht anders, sagt Joel Minden, Psychologe und Autor des Ratgebers «Show Your Anxiety Who's Boss» (Zeig deinen Ängsten, wer der Chef ist), in einem Gastbeitrag für das amerikanische Online-Magazin «Psyche». Das Problem liege nicht darin, dass wir uns vergleichen, sondern darin, dass wir uns davon herunterziehen lassen.

Minden zeigt Beispiele auf für Trugschlüsse, die durch den Vergleich mit anderen entstehen können, und erklärt, wie du sie mithilfe von Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie entlarvst: