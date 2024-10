Was immer gegen schlechte Stimmung hilft: Blumen und Farben im Haus. So kann man zum Beispiel den Ess- oder Salontisch mit Herbstblumen und Dekorationen schmücken. Foto: shutterstock 1/7

Nasskalte und trübe Novembertage schlagen vielen Menschen aufs Gemüt. Die veränderten Lichtverhältnisse machen nicht nur die Tage düster, sondern können sich auch auf die Stimmung und das Wohlbefinden auswirken. Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme und Müdigkeit können vermehrt auftreten.

Verantwortlich dafür ist das schlaffördernde Hormon Melatonin. Die Melatoninausschüttung hält bei weniger Licht, wie dies in den Wintermonaten üblich ist, entsprechend länger an als im Sommer und lässt so die Leistungsfähigkeit sinken. Ausserdem fehlt dem Körper wegen des fehlenden Sonnenlichts der lichtabhängige Botenstoff Serotonin, der sich stimmungsaufhellend auswirkt.

Serotonin findet sich aber auch in Schokolade, Trauben, Ananas und Nüssen. Das heisst nicht, dass man sich jetzt ersatzweise mit Schokoriegeln vollstopfen muss, damit sich die Stimmung wieder etwas aufhellt. Sich am verregneten Wochenende oder an trüben Abenden eine Tasse warme Schokolade in seiner Lieblingstasse zu gönnen, kann aber nicht schaden.

Tageslicht nutzen

Sinnvoll ist auch, dass das reduziert vorhandene Tageslicht genutzt wird. Also Rollladen schon rechtzeitig am Morgen hoch und die Vorhänge öffnen. Man muss ja trotzdem nicht gleich aus den Federn hüpfen, sondern kann es sich an freien Tagen im Bett mit einem Buch noch etwas gemütlich machen.

Für ausreichend frische Luft sorgen

Gutes Durchlüften der Wohnung ist aber auch in den kalten Monaten wichtig. Das kann einerseits Schimmelbildung in den Wohnräumen verhindern und ist vor allem auch für das Wohlbefinden wichtig. Noch besser statt nur die Innenräume zu lüften ist es aber, sich an der frischen Luft zu bewegen und den Kreislauf und die Serotoninproduktion anzuregen. Selbst bei bewölktem Himmel sind die Lichtverhältnisse wesentlich intensiver als jede Zimmerbeleuchtung und mit der richtigen Kleidung und vielleicht mit dem Lieblingsmenschen an der Seite, kann ein Spaziergang im tristen November schön sein.

Das Zuhause gemütlich einrichten

Und weil sich das Leben jetzt wieder mehr zu Hause abspielt, lohnt es sich erst recht auch, das Haus oder die Wohnung wieder richtig gemütlich herzurichten. Also her mit den Kuscheldecken und flauschigen Zierkissen, damit es wieder so richtig kuschelig wird in den eigenen vier Wänden. Ein bunter Herbststrauss auf den Salontisch und am Abend Kerzen und Laternen anzünden – das hebt selbst im November die Stimmung. Ein duftendes Schaumbad kann ebenfalls für Glücksmomente sorgen. Es gilt: Gönnen Sie sich an trüben Tagen vermehrt das, was Ihnen Freude macht.

