Das Geheimnis glücklicher Paare
Die 5:1-Formel für Harmonie in der Beziehung

Was macht glückliche Paare aus? Die Antwort liegt in einer einfachen Formel: Für jede negative Interaktion sollten mindestens fünf positive folgen. Entdecke, wie du mit kleinen Gesten und bewussten Entscheidungen deine Beziehung stärken und zu mehr Nähe führen kannst!
Publiziert: 12:00 Uhr
|
Aktualisiert: 12:01 Uhr
Auch in stabilen Beziehungen gibt es negative Momente.
Foto: IMAGO/Zoonar

Darum gehts

  • Die 5:1-Regel: Schlüssel zu glücklichen Beziehungen laut Psychologe John Gottman
  • Acht Tipps für mehr Positivität in der Partnerschaft, darunter Humor und Wertschätzung
  • Forscher können mit über 90 Prozent Genauigkeit Trennung oder Zusammenbleiben von Paaren vorhersagen
Gunda BosselSEO-Redaktorin

Langjährige glückliche Beziehungen basieren laut dem Psychologen John M. Gottman auf einer einfachen Regel: Auf jede negative Interaktion sollten mindestens fünf positive folgen. Diese Erkenntnis, die er gemeinsam mit Robert W. Levenson in den 1970er-Jahren gewonnen hat, hat das Verständnis von Beziehungen nachhaltig verändert. Die beiden Forscher konnten mit über 90-prozentiger Genauigkeit vorhersagen, ob Paare zusammenbleiben oder sich trennen – allein durch die Beobachtung, wie sie ihre Konflikte lösen.

Was braucht es für eine gesunde Partnerschaft? Manchmal vielleicht nur eine Glücksformel?
Foto: Unsplash / Slav Romanov

Was bedeutet die 5:1-Regel für dich?

Auch in stabilen Beziehungen gibt es negative Momente. Der Schlüssel liegt jedoch darin, wie du darauf reagierst. Gottman betont, dass negative Emotionen wie Wut nur dann schädlich sind, wenn sie von Kritik, Verachtung oder Abwehrverhalten begleitet werden. Positive Gesten und Interaktionen hingegen können helfen, Spannungen abzubauen, Empathie zu zeigen und eine wertschätzende Atmosphäre zu schaffen.

Versuche, möglichst viele der folgenden Punkte in euren Beziehungsalltag zu integrieren – besonders, wenn es in letzter Zeit öfter mal Kritik oder kleine Nörgeleien gab.

Acht Tipps für mehr Positivität in deiner Partnerschaft

1

Humor einsetzen

Lachen und spielerische Neckereien helfen dir, Spannungen zu lösen und die Bindung zu deinem Partner zu stärken.

2

Interesse zeigen

Höre deiner Partnerin aufmerksam zu und zeige echtes Interesse an ihren Gefühlen, besonders in schwierigen Momenten.

3

Kleine Gesten im Alltag

Kleine Aufmerksamkeiten wie ein liebevoller Blick, ein Kompliment oder eine kleine Überraschung haben eine grosse Wirkung und stärken eure Beziehung nachhaltig.

4

Sich entschuldigen und einfühlsam sein

Eine ehrliche Entschuldigung und Empathie zeigen deinem Partner, dass du seine Gefühle ernst nimmst und schätzt.

5

Gemeinsamkeiten betonen

Hebe in Diskussionen die Punkte hervor, in denen ihr euch einig seid. Das schafft eine Basis, um Probleme leichter zu lösen.

6

Andere Perspektiven akzeptieren

Auch wenn du ihr nicht immer zustimmst, ist es wichtig, den Standpunkt deiner Partnerin zu respektieren und zu akzeptieren.

7

Bewusste Wertschätzung

Fokussiere dich auf die Stärken und positiven Eigenschaften deines Partners, um Kritik auszugleichen und die Beziehung zu stärken.

8

Zuneigung ausdrücken

Gesten der Nähe wie eine Umarmung, ein sanftes Lächeln oder beruhigende Worte können Stress reduzieren und die Verbindung zwischen euch stärken.

Komplimente: Der Schlüssel zu mehr Harmonie

Lob und Anerkennung sind essenziell für eine erfüllte Beziehung. Arthur C. Brooks, Experte für zwischenmenschliche Beziehungen, betont, dass Menschen durch positives Feedback wachsen und sich wertgeschätzt fühlen. Wenn du deiner Partnerin oder deinem Partner also regelmässig Anerkennung zeigst, schaffst du eine liebevolle und unterstützende Atmosphäre. 

Fazit: Der Schlüssel zu langfristigem Glück

Die 5:1-Regel zeigt, dass eine glückliche Partnerschaft kein Zufall ist. Sie entsteht durch bewusste Entscheidungen und gegenseitige Wertschätzung. Indem du dich auf positive Interaktionen konzentrierst, legst du die Basis für eine liebevolle und zufriedene Beziehung.

