Manchmal genügt ein einziger Moment, um ihm Richtung zu geben. Sieben Impulse für einen besseren Start in den Morgen.

So gelingt der Start in den Tag

Foto: Getty Images

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von CoffeeB

1 Ein paar Minuten barfuss gehen, um den Kreislauf anzuregen

Es klingt seltsam, funktioniert aber: barfuss auf Parkett. Der Kontakt zum Boden weckt nicht nur die Füsse, sondern auch das Innenleben. Der Kreislauf zieht an. Kein Biohack: Eher ein Rückgriff auf etwas, das früher selbstverständlich war.

2 10 Minuten Yoga oder Mobilitätsübungen machen

Nicht alles, was gut tut, braucht Platz und Zeit. Zehn Minuten reichen – auf der Matte, am offenen Fenster. Der Körper erwacht nicht von allein, er will geweckt werden. Bewegungen, die man kennt, die man fühlt, die keine App brauchen. Schultern kreisen, Hüfte lösen, den Kopf rollen, die Beine ausschütteln, ein paar Atemzüge auf Standby. Der Blick wird weiter, sobald sich der Körper öffnet.

3 Der erste Schluck Kaffee entscheidet

Wer Kaffee trinkt, sollte wissen, warum. Nicht alles, was wach macht, tut auch gut. Der erste Schluck ist oft mehr als Routine. Er markiert den Moment, in dem der Tag beginnt oder einen Augenblick innehält. Für manche ein Startsignal, für andere eine kleine Pause vor dem Strom der Dinge. Ein bewusster Morgen beginnt nicht auf dem Display, sondern im Kopf. Mit klaren Gedanken, einfachen Gesten und Entscheidungen, die Wirkung zeigen. auch im Kleinen. Kaffee geht auch ohne Kapselabfall. CoffeeB macht genau das möglich. Die Horizon-Maschine bringt Design, Funktion und ein System auf den Tisch, das auf kompostierbare Coffee Balls setzt statt auf Einwegverpackung. Kein Alu, kein Plastik, kein Beigeschmack – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Jetzt auf Horizon umsteigen und nachhaltiger starten Mit CoffeeB wird aus der Routine ein kurzer Halt. Die Horizon-Maschine bringt das System aus kompostierbaren Coffee Balls auf den Tisch – und damit einen neuen Anspruch an Nachhaltigkeit, Stil und Komfort. Kein Alu, kein Plastik, kein schlechtes Gewissen, das mittrinkt. Die Horizon ist reduziert im Design, intuitiv bedienbar und in Farben erhältlich, die sich sehen lassen. Statt Technikschau: ein Handgriff mit Wirkung. Statt Abfall: reiner Geschmack. Ein Anfang, der zeigt, dass guter Kaffee auch Haltung haben kann. Und momentan mit einem Preisvorteil von 100 Franken! Im Webshop von CoffeeB ist die Horizon derzeit für 39.95 statt 139.95 Franken erhältlich. Mit CoffeeB wird aus der Routine ein kurzer Halt. Die Horizon-Maschine bringt das System aus kompostierbaren Coffee Balls auf den Tisch – und damit einen neuen Anspruch an Nachhaltigkeit, Stil und Komfort. Kein Alu, kein Plastik, kein schlechtes Gewissen, das mittrinkt. Die Horizon ist reduziert im Design, intuitiv bedienbar und in Farben erhältlich, die sich sehen lassen. Statt Technikschau: ein Handgriff mit Wirkung. Statt Abfall: reiner Geschmack. Ein Anfang, der zeigt, dass guter Kaffee auch Haltung haben kann. Und momentan mit einem Preisvorteil von 100 Franken! Im Webshop von CoffeeB ist die Horizon derzeit für 39.95 statt 139.95 Franken erhältlich. Jetzt entdecken

4 Ein leichtes Frühstück für bessere Energie wählen

Morgens isst der Mensch für den Tag. Die erste Mahlzeit ist kein Ritual der Vernunft, sondern oft eine Gewohnheit aus Müdigkeit. Dabei lohnt es sich, kurz nachzudenken: Was gibt Kraft, ohne zu belasten? Obst, ein Ei, eine Scheibe Brot mit echtem Korn: nichts Spektakuläres, aber verlässlich. Ein leichter Start macht den Kopf klarer. Ein schwerer rächt sich. Spätestens gegen zehn Uhr.

5 Mahlzeiten planen und späteren Stress vermeiden

Planung ist kein Kontrollzwang, sondern eine Art, sich selbst ernst zu nehmen. Wer morgens fünf Minuten investiert, spart sich später die hektischen Zwischenlösungen. Ein schneller Blick in den Kühlschrank, ein mentaler Plan für Mittag und Snack, mehr braucht es nicht. Klarheit beim Start senkt die Wahrscheinlichkeit für das Falsche zur falschen Zeit. Einfach heisst nicht immer gut.

6 Eine Kerze oder Duftlampe anzünden für die Stimmung

Manchmal reicht ein Licht. Eine Flamme, ein Hauch von Lavendel oder irgendetwas, das Erinnerungen weckt. Es geht nicht um Esoterik, sondern um Atmosphäre. Der Raum, der morgens riecht wie Ruhe, verändert auch den Kopf. Kleine Gesten mit grosser Wirkung.

7 Mit einem Haustier kuscheln oder spielen

Die ehrlichsten Begegnungen passieren oft vor acht Uhr. Ein Maunzen, ein Schwanz, der auf den Boden klopft. Tiere haben keine Pläne, keine To-do-Listen, keinen Termindruck. Sie sind da. Wer sich morgens fünf Minuten mit ihnen einlässt, merkt: Nähe braucht nicht viel. Nur Präsenz. Und vielleicht ein paar Haare auf dem Pulli.