Wie offen sind wir, wenn es darum geht, unser grösstes Geheimnis preiszugeben? Unsere Umfrage deckt auf, was viele nie erzählen würden. Wer überzeugt dich am meisten? Wähle jetzt deine Favoritin oder deinen Favoriten!

Wir machten auf der Strasse den Test: Wer verrät uns sein Geheimnis und hat damit die Chance, ein Wochenende im neuen MINI Cooper Cabrio inklusive 1 x 2 Übernachtungen im Designhotel The Cambrian in Adelboden BE zu gewinnen?

So viel vorweg: Es kamen einige besondere Geschichten zusammen, die nun alle zur Wahl bereitstehen – vom Senf im Waschmittel der ungeliebten Nachbarin über spezielle Einschlafhilfen bis hin zur von der Feuerwehr beendeten Nacht im Einkaufscenter (siehe auch im Video).

Nachfolgend die Geheimnisse in der Übersicht – mitsamt Voting für deine Favoritin oder deinen Favoriten.

Alessia (25), Studentin «Ich kann ohne mein Plüschtier nicht einschlafen. Wenn ein Date bei mir vorbeikommt, muss ich es verstecken.» «Ich kann ohne mein Plüschtier nicht einschlafen. Wenn ein Date bei mir vorbeikommt, muss ich es verstecken.»

Kristian (35), Unternehmer «Ich liess mich mit 14 Jahren ins Einkaufscenter einsperren. Meine Kumpels und ich mussten dann von der Feuerwehr aus dem fünften Stock abgeseilt werden.» «Ich liess mich mit 14 Jahren ins Einkaufscenter einsperren. Meine Kumpels und ich mussten dann von der Feuerwehr aus dem fünften Stock abgeseilt werden.»

Aline (35), Ernährungsberaterin «Obwohl ich Ernährungsberaterin bin, liebe ich es, Süsses zu naschen. Das ist mein Guilty Pleasure!» «Obwohl ich Ernährungsberaterin bin, liebe ich es, Süsses zu naschen. Das ist mein Guilty Pleasure!»

Thibault (33), Fotograf «Ich habe mich jahrelang tätowieren lassen, ohne dass meine Eltern etwas davon mitbekommen oder gesehen haben.» «Ich habe mich jahrelang tätowieren lassen, ohne dass meine Eltern etwas davon mitbekommen oder gesehen haben.»

Linda (24), Studentin «Ich habe über einen längeren Zeitraum immer wieder Senf ins Waschmittel meiner ungeliebten Nachbarin getan.» «Ich habe über einen längeren Zeitraum immer wieder Senf ins Waschmittel meiner ungeliebten Nachbarin getan.»

Philipp (50), Logistiker «Wenn ich nachts aufwache, muss ich immer zum Kühlschrank gehen, um etwas zu essen.» «Wenn ich nachts aufwache, muss ich immer zum Kühlschrank gehen, um etwas zu essen.»

Sophia (25), Studentin «Ich höre fast jeden Abend ‹Die drei ???› zum Einschlafen.» «Ich höre fast jeden Abend ‹Die drei ???› zum Einschlafen.»

Ein Wochenende im Cabrio und im Designhotel

Nun bist du an der Reihe: Wessen grösstes Geheimnis gefällt dir am besten? Die Person mit den meisten Stimmen wird für ihre Offenheit belohnt – und darf ein Wochenende lang im neuen MINI Cooper Cabrio durch die Schweiz brausen inklusive 1 x 2 Übernachtungen im Designhotel The Cambrian in Adelboden BE.

