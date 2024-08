Psychologin, Podcasterin und Autorin

Franca Cerutti (48) arbeitet seit über 20 Jahren als Psychologin und Psychotherapeutin. Sie ist in eigener Praxis in Rheinberg (D) tätig und eine der erfolgreichsten Podcasterinnen im Bereich Psychologie und Medizin im deutschsprachigen Raum. Aktuell ist sie für ein Jahr auf Weltreise und nimmt Zuhörerinnen und Zuhörer auf ihrem «Happy to go»-Podcast mit. In ihrem neusten Buch «Neinsagen ohne schlechtes Gewissen» (Yuna, 2024) vermittelt Cerutti in einfachen Schritten und mit praxisnahen Übungen, wie man lernen kann, Nein zu sagen.