Im Auto kann sich die ausgeglichenste Person zur Furie verwandeln. Warum das so ist, weiss der deutsche Stauforscher Michael Schreckenberg (67).

«Warum fährt er nicht? Warum bremst er? Und überhaupt!» Im Stau kann es einem niemand recht machen.

Jonas Dreyfus Service-Team

1 Im Auto bist du ein Gefangener

Sobald du auf der Autobahn fährst, kannst du nicht so einfach anhalten. Geschweige denn aussteigen. Das mache einen zum Gefangenen im eigenen Fahrzeug, sagt der deutsche Stauforscher Michael Schreckenberg. Man werde fremdbestimmt, was Aggressionen freien Lauf lässt. «Gerät man in einen Stau, wird man zum Stillstand gezwungen. Manche Betroffene verhalten sich auffällig, indem sie zum Beispiel wild gestikulieren oder ständig die Spur wechseln.»