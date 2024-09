Hemmungslos Sachen kaputtmachen – das ist in einem Wutraum möglich. Rage Rooms etablieren sich in der Schweiz, um Dampf abzulassen. Ein Psychotherapeut erklärt die Hintergründe von Wut und Aggression.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Ganz nach dem Motto: «Mach kaputt, was dich kaputtmacht» wird das Konzept von Rage Rooms in der Schweiz immer beliebter. In diesen Wuträumen können Menschen mithilfe von Baseballschläger und Vorschlaghammer Elektrogeräte, Möbel und Altglas zertrümmern. Alltagsfrust, Anspannung und Aggressionen zerfallen in Scherben und Trümmer.

Ein Blick in die Agenda des Rage Room in Frauenfeld TG zeigt die steigende Nachfrage: Sie sind bis Ende Dezember ausgebucht. Auch der ehemalige Rage Room in Winterthur ZH verzeichnete gemäss Inhaber Daniel Widmer eine hohe Anzahl an Besucherinnen und Besuchern, sogar aus den Nachbarländern. Rund 15 Tonnen an zertrümmertem Material landeten pro Monat im Container. Mitte September eröffnet er einen neuen Rage Room in Weinfelden TG.

Dampf ablassen – das tut gut. Widmer meint, er habe sogar wiederkehrende Gäste. Doch einmal pro Woche den Wutraum besuchen, ist das wirklich gesund? Für solche Fälle arbeitet Widmer mit dem Psychotherapeuten Daniel Gerkens zusammen. Dieser bindet den Rage Room manchmal in seine Therapiesitzungen mit ein.