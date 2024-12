Termine, Deadlines, Verpflichtungen – aber was bleibt, wenn wir innehalten? Zeit, bewusst verschenkt, kann Beziehungen stärken und Herzen berühren. Doch wie oft nehmen wir sie uns wirklich? In einer Umfrage wollten wir genau das herausfinden.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der CSS

Der Alltag fordert viel von uns: Leistung, Tempo, Effizienz. Termine reihen sich aneinander, die To-do-Liste scheint nie kürzer zu werden, und der Tag hat immer zu wenig Stunden. Wir funktionieren, haken ab, erledigen – und merken oft erst spät, was dabei verloren geht. Genau das, was am Ende des Tages wirklich zählt: gemeinsame Zeit mit den Menschen, die unser Leben bereichern. Zeit, die nicht planbar oder effizient sein muss. Zeit, die einfach nur da ist – für ein Gespräch, ein Lächeln oder einen Moment der Verbundenheit.

Ein ausgelassener Spielabend mit der Familie, bei dem alle um den Tisch sitzen und gemeinsam lachen. Ein Spaziergang mit engen Freundinnen und Freunden, bei dem die Gespräche genauso wohltuend sind wie die frische Luft. Es sind diese Momente, die das Herz wärmen und Beziehungen stärken – Momente, die den hektischen Alltag in den Hintergrund rücken lassen. Doch sie passieren viel zu selten.

Um herauszufinden, wie Menschen über dieses Thema denken, haben wir uns auf die Strasse begeben. Mit einer einfachen Frage wollten wir zum Nachdenken anregen: «Wofür fehlt dir die Zeit? Und wem würdest du gerne Zeit schenken?» Die Antworten, die wir bekamen, waren ehrlich, berührend und oft nachdenklich.

Lebenszeit ist das wertvollste Gut Unsere Zeit ist kostbar – und wie wir sie gestalten, macht den Unterschied. Mit der Kampagne «Lebenszeit» lädt die CSS dazu ein, bewusster mit der eigenen Zeit umzugehen und diese mit den Menschen zu teilen, die uns am Herzen liegen. Auf css.ch/zeitschenken können Sie ganz einfach digitale Lebenszeit-Gutscheine erstellen und verschicken – ob vorgefertigt oder individuell gestaltet. Schenken Sie gemeinsame Zeit, die in Erinnerung bleibt. Als Gesundheitspartnerin unterstützt die CSS Menschen in der Schweiz dabei, den Herausforderungen des Lebens mit Stärke und Zuversicht zu begegnen. Denn ein bewusster Umgang mit der eigenen Lebenszeit kann dazu beitragen, mehr Erfüllung und Lebensqualität zu schaffen.

Wenn ein Zeitgutschein mehr sagt als Worte

Ein Mann hielt inne und antwortete: «Ich würde gerne mehr Zeit für meine Liebsten haben.» Seine Worte spiegeln wider, was viele Menschen empfinden: Im Trubel des Alltags fehlt oft der Raum für die wichtigsten Beziehungen. Eine junge Frau dachte bei der Frage an ihre Familie. Sie nahm den symbolischen Zeitgutschein in die Hand, lächelte und sagte: «Ich würde meinem Mami Zeit schenken, dass sie mehr Zeit für sich selbst hat.»

Ein kleines Geschenk wie ein Gutschein für gemeinsame Zeit kann viel mehr bedeuten, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist eine Einladung, innezuhalten und zu reflektieren, was im Leben wirklich wichtig ist. Wofür würdest du ihn verwenden?