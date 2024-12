1/7 Die Vorweihnachtszeit kann zu einem ganz schönen Stress werden. Foto: Getty Images

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Alles soll perfekt sein: die Geschenke, das Weihnachtsmenü, der Christbaum und die Dekoration. Alle Jahre wieder setzen wir uns einem enormen Druck aus, der zu Stress und Überlastung führen kann. Und das ist nie gesund, sondern schlägt auf unsere Gesundheit.

1 Eine To-do-Liste erstellen

Damit das nicht passiert und du dem Stress am Heiligabend entkommst, gilt: Planung ist das A und O. Lange dauert es nicht mehr und darum ist es auch höchste Zeit, sich zu überlegen, welche Dinge wann erledigt werden müssen. Am besten man hat eine konkrete To-do-Liste mit allen Aufgaben, damit man nicht in Zeitdruck gerät.

2 Aufgaben aufteilen

Es gibt eine Menge zu tun: Einkaufen, kochen, dekorieren, Christbaum besorgen, Geschenke einpacken, Tisch decken – die Aufgaben nehmen kein Ende. Darum kann es hilfreich sein, sich die Aufgaben mit dem Partner oder den Kindern aufzuteilen. Jeder bekommt ein paar Arbeiten zugesprochen, die er zu erledigen hat. So lastet nicht die ganze Arbeit auf den Schultern einer Person.

3 Weihnachtsgeschenke

Die grösste Aufgabe ist das Besorgen der Geschenke. Auch lohnt es sich, jeder Person nur ein Geschenk zu besorgen und es nicht zu übertreiben. Beginnt mit dem Geschenke-Shopping ausreichend früh, damit ihr nicht in den Last-Minute-Weihnachtseinkaufstress kommt. Hat man es nicht gemacht, man kann immer noch schnell Gutschein besorgen oder Bargeld verschenken.

4 Weihnachtsabend planen

Das grosse Familienessen an Heiligabend mit den Eltern, Tanten, Onkeln, Cousinen und den Grosseltern kann richtig stressig werden. Der Heiligabend sollte deswegen ausreichend früh geplant werden, damit auch Aufgaben aufgeteilt werden können. Denkt daran, euch rechtzeitig Gedanken zu machen, wie ihr die Weihnachtsfeiertage verbringt und feiert wollt.

5 Dekoration

Wie kommt man am besten in Weihnachtsstimmung? Klar, mit leuchtender und schillernder Weihnachtsdeko. Desto früher ihr diese aufhängt, desto eher kommt ihr auch in Stimmung für das Fest der Liebe.

6 Weihnachtsstimmung im Alltag

Die Dekoration ist ein Punkt, der einem in Weihnachtsstimmung versetzt. Auch andere Unternehmungen können die Vorfreude auf Heiligabend steigern. Guetzli backen oder lange Spaziergänge in der Winterlandschaft können ebenfalls die Laune steigern.

7 Endspurt im Job

Arbeitstätige erwartet gegen Ende Jahr meist der grosse Endspurt. Viele Sachen wollen noch dieses Jahr erledigt werden und der Stress beginnt. Darum ist es wichtig, auch im Job eine genaue Liste zu erstellen, was noch gemacht werden muss oder was noch warten kann.

Getty Images/Westend61 So vermeidet ihr den Stress zum Jahresende im Job Jeder kennt es: Die Aufgaben auf dem Bürotisch stapeln sich zum Ende des Jahres. So meistert ihr den Endspurt trotzdem entspannt. Getty Images/Westend61 Jeder kennt es: Die Aufgaben auf dem Bürotisch stapeln sich zum Ende des Jahres. So meistert ihr den Endspurt trotzdem entspannt. Hier weiterlesen

8 Halben Tag vor Weihnachten freinehmen

Wer sich richtig für Heiligabend einstimmen will, der nimmt am besten einen halben Tag vor Weihnachten frei. So kann man alles durchgehen, überlegen, ob man wirklich nichts vergessen hat, und vor dem ganzen Trubel nochmals kurz die Füsse hochlagern.

9 Auszeit nehmen

Zwischen all den Erledigungen und Planungen sollte man immer mal wieder innehalten und durchatmen. Bewusste Momente der Ruhe können ein warmes Bad, Mediation oder einfach nur das Lesen in einem Buch darstellen. Achtet darauf, dass euch das Gerenne nicht zu viel wird, und wenn es das doch wird, dann stoppt.

10 Nein sagen

Jeder will euch im alten Jahr noch kurz treffen oder hören? Wenn euch das alles zu viel wird, wenn ihr eigentlich keine Zeit fürs Abmachen habt, dann sagt Nein. Es ist kein Weltuntergang und auch im nächsten Jahr freut man sich noch, geliebte Menschen zu sehen.