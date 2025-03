Geniee so viel Tageslicht und Sonne wie möglich. Damit kannst du nach einem langen Winter deinen Vitamin-D-Haushalt wieder auffüllen. Vitamin D ist für ein gutes Gedächtnis und deine emotionale Befindlichkeit zuständig. Bist du viel in geschlossenen Räumen, lüfte häufig durch. So wird dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt, und deine Leistungsfähigkeit steigt. Am besten verbindest du das Lüften mit ein paar Dehnübungen.