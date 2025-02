Alt, gesund und zufrieden: In Japan ist das keine Seltenheit. Der Grund liegt in Ikigai – was so viel bedeutet wie «Das, wofür es sich lohnt, aufzustehen».

Valentin Rubin Redaktor Service

Auf der südjapanischen Insel Okinawa sollen die ältesten und glücklichsten Menschen der Welt leben. Das hielt der US-Amerikanische Reporter und Autor Dan Buettner (63) bereits 2005 in einem aufsehenerregenden Bericht für das Magazin «National Geographic» fest. 100-jährige Obstbäuerinnen oder 92-jährige Sushi-Meister sind auf Okinawa keine Seltenheit. Hohes Alter – und vor allem Zufriedenheit – scheinen für die Insel selbstverständlich zu sein. Nahe dem kleinen Dorf Ogimi im Norden der Insel soll es gar eine Steinmarkierung geben, auf der steht: «Mit 80 Jahren bist du nur ein Jugendlicher. Wenn dich deine Vorfahren mit 90 Jahren in den Himmel rufen, bitte sie, zu warten, bis du 100 Jahre alt bist – dann kannst du darüber nachdenken.»

Im Süden Japans, auf der Insel Okinawa, werden die Menschen besonders alt. Und auf Okinawa gilt insbesondere das kleine Dorf Ogimi als Ort der Hundertjährigen.

Der Grund für die Langlebigkeit auf Okinawa liegt in «Ikigai», was auf Japanisch so viel bedeutet wie «das, wofür es sich morgens lohnt, aufzustehen», oder einfacher «das, wofür es sich zu leben lohnt». In den vergangenen Jahren ist ein regelrechter Hype um die japanische Lebensphilosophie entstanden.