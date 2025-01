Der Griff zum Glimmstängel oder zur E-Zigarette gehört für viele Menschen zur täglichen Routine. Und alle, die rauchen, wissen: Das Aufhören ist schwierig. Hier erfährst du, was nach der letzten Zigarette in deinem Körper passiert. Vielleicht eine Motivation?

Bei jungen Leuten ist Vapen im Trend – es ist genauso gesundheitsschädlich wie Zigaretten rauchen. Foto: Shutterstock

Fast ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer über 15 Jahre greift regelmässig zur (E-)Zigarette. Dies, obwohl die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt sind – sie reichen von Arterienverkalkung über Herzinfarkt-Risiko bis hin zu Potenzstörungen. Wie gefährlich die Angewohnheit ist, spiegelt sich denn auch in der Zahl der auf das Rauchen zurückzuführenden Todesfälle: Laut BAG sterben jedes Jahr in der Schweiz rund 9500 Personen an den Folgen von Tabakkonsum. Das sind 14 Prozent aller jährlichen Todesfälle. Höchste Zeit also, die Zigarette wegzulassen! Die Folgen eines Rauchstopps sind nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch sehr bald spürbar. Das passiert in deinem Körper: