Sie ist ein Überbleibsel aus einer Phase der embryonalen Entwicklung, in der sich männliche und weibliche Embryonen noch gleichen. Ein sogenannt rudimentäres Organ ohne Funktion. Dafür, dass sie nichts kann, macht ihre Brust vielen Männern ordentlich zu schaffen. Vor allem Hormone und Übergewicht sorgen dafür, dass die Brustwarzen und der Bereich um sie herum plötzlich weiblich wirken.

Die Entfernung einer Gynäkomastie – so der medizinische Begriff für eine Männerbrust – gehört zu den häufigsten an Männern durchgeführten Beauty-Eingriffen. Das gilt auch bei der Gentlemen's Clinic Zurich, wo sich die Anfragen in den Sommermonaten verdoppelt und gemäss Leiter und Inhaber Giuliano Lenz (36) im Vergleich zum Vorjahr sogar verdreifacht haben. Scham davor, sich in der Badi mit nacktem Oberkörper zu zeigen, sei nur einer der Gründe für die hohe Nachfrage.

Gentleman der Schönheitsindustrie Giuliano Lenz (36) in den Räumen der Gentlemen's Clinic in Zürich. Die Klinik mit 23 Mitarbeitenden, darunter drei Chirurgen, bietet ästhetische Eingriffe speziell für Männer an – neben Brustverkleinerungen auch Haartransplantationen, Faltenbehandlungen, Penisverlängerungen und -verdickungen. Lenz kommt ursprünglich aus Konstanz (Deutschland) ist ausgebildeter Rettungssanitäter, kam als Marketing-Verantwortlicher zur Klinik und übernahm sie 2023 als alleiniger Geschäftsführer und Inhaber. Er ist verheiratet und hat eine vierjährige Tochter. Amanda Nikolic

Denn eine «Gyn», wie Lenz sie nennt, ist oft selbst unter einem T-Shirt oder Hemd erkennbar. An kühleren Tagen greifen Betroffene zu Pullover und Sakko, um den Brustbereich zu verdecken. «Sobald sie weniger Schichten tragen, fühlen sie sich exponiert.»

Das Gefühl, sagen viele seiner Klienten, gleiche dem, mit einem Kaffeefleck auf dem Hemd vor anderen sprechen zu müssen. «Man weiss, dass alle ihn sehen, auch wenn niemand etwas sagt.»

Sichelförmige Schweissflecken

In den Falten der herabhängenden Brust sammelt sich häufig Schweiss, der sich in sichelförmigen Flecken auf dem Stoff abzeichnet. «Gerade im Büro empfinden das viele als äusserst unangenehm – im Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, in Meetings, in Gesprächen.»

Die Brust eines Patienten der Gentlemen's Clinic vor und nach der Operation. Gemäss Leiter Giuliano Lenz geht es nicht darum, eine Brust herzuführen, die besonders trainiert aussieht, sondern darum, den optischen Normalzustand wiederherzustellen.

Auch beim Joggen wird die Gynäkomastie sichtbar. «Wenn die Brust bei jeder Bewegung mitgeht, hat das für viele Männer etwas Entblössendes.»

Während der Pubertät treten Gynäkomastien besonders häufig auf. Ursache ist ein Ungleichgewicht zwischen den Sexualhormonen Testosteron und Östrogen, das zu einer Vergrösserung der Brustdrüsen führt.

Jugendliche mit psychologischem Gutachten

In der Regel bilden sich diese nach der Pubertät zurück. In der Klinik von Lenz werden Jugendliche nur in Ausnahmefällen behandelt, wenn sie zum Beispiel unter grossem Leidensdruck stehen. «Manche bringen ein psychologisches Gutachten mit.»

Ausprägungen einer Gynekomastie von «Normal» bis «Grad 4».

Bei der Operation setzt der Chirurg einen kleinen Schnitt am Rand des Brustwarzenhofs und entfernt das Drüsengewebe, das direkt hinter der Brustwarze liegt. Der Eingriff findet ambulant unter lokaler Betäubung statt. Der Chirurg vernäht die feinen Schnitte, kaum sichtbare Narben bleiben zurück.

Meist saugt er zusätzlich Fett ab, das sich in der Brust angesammelt hat und eine sogenannte Pseudogynäkomastie verursacht.

Eine Art BH für nach der OP

Direkt danach trägt man für vier bis sechs Wochen eine Kompressionsweste – eine hautfarbene, eng anliegende Stütze, die an einen BH erinnert. Sie stabilisiert das Gewebe und unterstützt die Heilung.

Wer im Büro arbeitet, kann meist schon am nächsten Tag zurück an den Schreibtisch. Bei körperlich anstrengenden Berufen wie Maler oder Maurer verlängert sich die Pause auf vier bis sechs Wochen. Während dieser Zeit sollte man körperliche Belastung vermeiden. Auch Schwimmen bleibt für mindestens zwei bis vier Wochen tabu.

Die meisten Männer, die sich in der Gentlemen's Clinic dieser Prozedur unterziehen, sind laut Lenz zwischen 30 und 35 Jahre alt. In diesem Alter verändert sich oft der Stoffwechsel, der Testosteronspiegel sinkt langsam – das bringt das Gleichgewicht der Hormone durcheinander und kann das Brustgewebe wachsen lassen.

Meist bildet Fett, das sich in der Brust einlagert, Östrogen. Dieses regt das Wachstum der Drüsen weiter an. Auch bestimmte Medikamente, Anabolika, eine familiäre Veranlagung oder Probleme mit Leber oder Nieren können dazu führen. Oft lasse sich aber nicht genau sagen, was der Auslöser war, sagt Lenz.

Klar sei: Liegestützen und andere Kraftübungen für die Brust bewirken bei einer Männerbrust nichts, auch wenn dieses Gerücht in den sozialen Medien kursiere. «Das ist, als würde jemand sagen: ‹Du willst eine kleinere Schuhgrösse? Dann geh doch joggen!›»