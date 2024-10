Neue Studie: Auf jeder dritten Reise wird jemand krank, meist mit Magen-Darm-Beschwerden oder Atemwegssymptomen. Foto: Getty Images/Cultura RF

Auf einer von drei Reisen wird jemand krank. Am häufigsten sind Magen-Darm-Beschwerden und Atemwegs-Symptome. Dies zeigt eine Studie, die eine an der Universität Zürich (UZH) entwickelte Reise-App auswertet.





Eine App der Universität Zürich misst Erkrankungen auf Reisen. Foto: GAETAN BALLY

Die App solle in Zukunft dabei helfen, Ausbrüche von ansteckenden Krankheiten frühzeitig aufzuspüren, teilte die UZH am Dienstag mit. Damit könne sie dazu beitragen, das Auftauchen und die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber und Mpox zu tracken.

UZH-App enthüllt Krankheitsgefahr

Forschende der UZH entwickelten die App in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In der App beantworten Menschen auf Reisen täglich einige Fragen zu ihrer Gesundheit, schrieb die Universität. Die App zeichnet ausserdem Informationen wie den Standort, Wetterdaten und Luftqualität auf.

Das Forschungsteam analysierte Daten zwischen April 2022 und Juli 2023. Die Analyse umfasste 470 Reisen von 609 Personen auf allen Kontinenten. Knapp ein Fünftel der Krankheitsfälle ging auf Magen-Darm-Beschwerden zurück. Hotspot dafür ist Asien. In Afrika war dies weniger ein Problem. Insgesamt berichteten mehr Frauen über Durchfallerkrankungen als Männer. 17 Prozent der Krankheitsfälle waren Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, so die UZH. Diese traten am häufigsten in Europa auf.