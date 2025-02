Trotz weniger Fälle Grippe-Höhepunkt ist noch nicht überschritten

Die Grippewelle in der Schweiz lässt nach. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Grippefälle zurückgegangen, wie die am Mittwoch vom Bundesamt für Gesundheit veröffentlichten Zahlen zeigen. Die Zahl der Arztbesuche steigen weiter an.