Viele Menschen versuchen am 1. Januar, mit dem Rauchen aufzuhören. Warum sich der Rauchstopp schon nach wenigen Stunden lohnt und wie sich der Körper langfristig erholt, erfährst du hier.

Mehr Sport, weniger Zigaretten, die Eltern öfter anrufen – gute Vorsätze nehmen sich viele Menschen regelmässig vor. Mit dem Rauchen aufzuhören ist einer der häufigsten Vorsätze, und der Jahresbeginn ist eine gute Gelegenheit, diesen Schritt endlich zu wagen. Dass Rauchen ungesund ist, ist allgemein bekannt. Der Rauchstopp kann jedoch mühsam sein.

Viele Raucher nehmen sich vor, die Gewohnheit früher oder später wieder aufzunehmen. Dass das gar nicht so einfach ist, weiss jedes Kind: Nikotinsucht – oder Zigarettensucht – ist in der Schweiz eine weit verbreitete Abhängigkeitserkrankung. Fast zwei Millionen Schweizer greifen regelmäßig zur Zigarette.

Wie lange braucht der Körper, um sich vom Tabakkonsum zu erholen?

Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sind weitherum bekannt. Das liegt nicht primär am Nikotin, sondern auch an den anderen Stoffen, die sich in den Zigaretten befinden. Die Folgen sind vielfältig und reichen von Arterienverkalkung über Herzinfarkt bis hin zu Potenzstörungen. Wie gefährlich die Angewohnheit ist, spiegelt sich denn auch in der Zahl der auf das Rauchen zurückzuführenden Todesfälle: Jedes Jahr sterben in der Schweiz rund 9000 Personen an den Folgen von Tabakkonsum. Höchste Zeit also, die Zigarette wegzulassen! Die Folgen eines Rauchstopps sind nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch sehr bald spürbar.

1:40 Nach dem Rauch-Stopp: Wann ist der Körper wieder komplett gesund?

1 Der erste Tag ohne zu rauchen

Schon nach knapp 20 Minuten macht sich der zugegebenermassen noch sehr provisorische Rauchstopp bemerkbar. Der Puls und die Körpertemperatur befinden sich wieder auf dem Level, als hätte es die Zigarette gerade eben nie gegeben. Nach zwei Stunden verbessert sich die Durchblutung des Körpers langsam. Starke Raucher können hier bereits unter Entzugserscheinungen leiden. Nach acht bis zwölf Stunden verbessern sich die Sauerstoffwerte im Blut deutlich und bewegen sich in Richtung Normalwert.

Nach 24 Stunden ist der erste Tag geschafft. Das Risiko für einen Herzinfarkt ist bereits drastisch gesunken, und auch die Kohlenmonoxidwerte im Blut sinken gegen den Nullwert. Teer und Schleim sind schon viel weniger in der Lunge vorhanden als noch vor einem Tag.

2 Die erste Woche nach dem Rauchstopp

Nach zwei Tagen ist auch das letzte bisschen Nikotin abgebaut. Das bedeutet aber auch, dass zu diesem Zeitpunkt die Entzugserscheinungen und somit das Verlangen besonders stark sind. Im Laufe der nächsten Tage wachsen dann Nervenenden zurück, sodass die Fähigkeit zu riechen und zu schmecken wieder deutlich besser wird.

3 Das erste Jahr rauchfrei

Schon nach zwei bis drei Wochen fallen einem alle körperliche Tätigkeiten bedeutend leichter. Im Körper laufen inzwischen verschiedene regenerative Prozesse ab. Der Kreislauf und die Lungenfunktion beispielsweise haben sich schon bedeutend verbessert. Und auch die Entzugserscheinungen sollten zu diesem Zeitpunkt von den meisten überwunden sein.

Bereits nach einem Monat beginnt sich die Lunge zu regenerieren. Das Risiko, an einer Infektion zu erkranken, verringert sich bereits. Auch Reizhusten und Kurzatmigkeit sollten zu diesem Zeitpunkt deutlich weniger geworden sein.

Wenn das erste Jahr geschafft ist, hat sich das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, bereits um die Hälfte verringert.

4 Nach 5 Jahren ohne Zigaretten

Fünf Jahre Rauchstopp – der Körper dankt. Viele der in Zigaretten enthaltenen Stoffe wirken sich negativ auf die Blutgefässe aus und können so Schlaganfälle auslösen. Nach fünf Jahren hat sich die Gefahr allerdings schon halbiert, genauso wie das Risiko, an Mund-, Speiseröhren- oder Blasenkrebs zu erkranken.

5 10 bis 15 Jahre nach der letzten Zigarette

Krebs gehört generell zu den Gefahren, denen sich Raucher aussetzen. Der gefährlichste unter den diversen ist zweifelsohne der Lungenkrebs. Für neun von zehn Lungenkrebstoten ist die Zigarette verantwortlich. Nach zehn Jahren Rauchstopp hat sich das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, um 50 Prozent reduziert. Die Gefahr, einen Hirnschlag zu erleiden, befindet sich jetzt sogar auf dem Level eines Nichtrauchers.

Und wer es 15 Jahre geschafft hat, die Finger vom Glimmstängel zu lassen, weist das gleiche Risiko auf, eine Herzerkrankung zu erleiden wie ein Nichtraucher.

Tipps und Tricks, um mit dem Rauchen aufzuhören Wir wissen, dass ein rauchfreies Leben nicht einfach ist. Darum haben wir für dich ein paar Tipps zusammengestellt, die dir helfen den inneren Schweinehund zu besiegen. Starten Sie noch heute und gehören auch Sie bald zu den Nichtrauchern. iStockphotos Wir wissen, dass ein rauchfreies Leben nicht einfach ist. Darum haben wir für dich ein paar Tipps zusammengestellt, die dir helfen den inneren Schweinehund zu besiegen. Hier weiterlesen Mehr