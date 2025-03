Immer mehr Stiche Zecken kommen inzwischen auch auf 2000 Meter Höhe vor

Mittlerweile sind Zecken in der Schweiz bis in Höhenlagen von 2000 Metern über Meer anzutreffen. Besonders in Gebieten zwischen 500 und 1000 Metern über Meer hat ihre Zahl stark zugenommen, wie die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt am Dienstag mitteilte.

Publiziert: 11:56 Uhr | Aktualisiert: 16:42 Uhr