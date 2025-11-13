DE
Hebamme gibt Tipps für die Geburt
«Frauen, glaubt an euch und euren Körper!»

Viele Frauen fürchten die Geburt. Oft genährt durch dramatische Filmszenen, Erzählungen von Freundinnen oder negative Medienbilder. Doch was steckt wirklich hinter dieser Angst? Wie lässt sie sich überwinden – vielleicht sogar in Vertrauen und Vorfreude verwandeln?
Das deutsche Model Stefanie Giesinger redet in ihrer neusten Podcast-Folge «G-Spot» über ihre Angst vor der Geburt und dies, obwohl sie noch gar nicht schwanger ist. Mit dieser Angst ist die 29-Jährige nicht alleine. Viele Freuen fürchten sich vor der Geburt.
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Vanessa Leutenegger. Sie ist Hebamme und Dozentin an der ZHAW über begründete und unbegründete Ängste vor einer Geburt.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

