Viele Frauen fürchten die Geburt. Oft genährt durch dramatische Filmszenen, Erzählungen von Freundinnen oder negative Medienbilder. Doch was steckt wirklich hinter dieser Angst? Wie lässt sie sich überwinden – vielleicht sogar in Vertrauen und Vorfreude verwandeln?

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

Das deutsche Model Stefanie Giesinger redet in ihrer neusten Podcast-Folge «G-Spot» über ihre Angst vor der Geburt und dies, obwohl sie noch gar nicht schwanger ist. Mit dieser Angst ist die 29-Jährige nicht alleine. Viele Freuen fürchten sich vor der Geburt.

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Vanessa Leutenegger. Sie ist Hebamme und Dozentin an der ZHAW über begründete und unbegründete Ängste vor einer Geburt.