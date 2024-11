Gefährliche Schmerzmittel Immer mehr Ärzte verschreiben Opioide

In den USA sterben jährlich Zehntausende an Opioiden. Auch in der Schweiz sind Fentanyl und Co. auf dem Vormarsch. Das Problem ist allerdings nicht nur der illegale Konsum, sondern auch der legale – der sich in zehn Jahren fast verdoppelt hat. Forschende warnen.