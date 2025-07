Krank auf dem Sofa will niemand seine Ferien verbringen. Foto: Photoroyalty

Grippe, Schnupfen oder totale Erschöpfung: Ausgerechnet dann, wenn wir Erholung am dringendsten brauchen, schlägt der Körper Alarm. Warum passiert das so häufig? Und was können wir tun, um wirklich gesund in die Ferien zu starten? In dieser Folge spricht Journalistin Olivia Ruffiner mit dem Organisationspsychologen Andreas Krause über «Vacation Sickness» – und wie sich das Risiko einer Ferienkrankheit senken lässt.

