Borreliose und Hirnhautentzündung

Gegen die Borreliose gibt es keine Impfung. Die Bakterienkrankheit kann zwar mit Antibiotika behandelt werden, dazu muss sie aber rechtzeitig erkannt werden. Früh erkennbare Symptome sind Hautrötungen, Schwellungen um die Bissstelle und ein grippeähnliches Krankheitsgefühl. Die Borreliose befällt Haut, Gelenke, Muskeln, Bänder, Nervensystem und Herz und kann auch erst Monate oder Jahre nach dem Zeckenbiss auftreten. In der Schweiz erkranken jedes Jahr ungefähr 3000 Personen an Borreliose. Weit weniger häufig ist die potenziell tödliche Hirnhautentzündung, gegen die man sich impfen lassen kann. An der so genannten Zeckenenzephalitis oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind 2007 in der Schweiz 111 Menschen erkrankt. Fast alle von ihnen wurden hospitalisiert, ein betagter Mann starb an der Viruskrankheit. (SDA)





Gegen die Borreliose gibt es keine Impfung. Die Bakterienkrankheit kann zwar mit Antibiotika behandelt werden, dazu muss sie aber rechtzeitig erkannt werden. Früh erkennbare Symptome sind Hautrötungen, Schwellungen um die Bissstelle und ein grippeähnliches Krankheitsgefühl. Die Borreliose befällt Haut, Gelenke, Muskeln, Bänder, Nervensystem und Herz und kann auch erst Monate oder Jahre nach dem Zeckenbiss auftreten. In der Schweiz erkranken jedes Jahr ungefähr 3000 Personen an Borreliose. Weit weniger häufig ist die potenziell tödliche Hirnhautentzündung, gegen die man sich impfen lassen kann. An der so genannten Zeckenenzephalitis oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) sind 2007 in der Schweiz 111 Menschen erkrankt. Fast alle von ihnen wurden hospitalisiert, ein betagter Mann starb an der Viruskrankheit. (SDA)