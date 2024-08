Was ihr über den Tagesbedarf wissen müsst

Was ihr über den Tagesbedarf wissen müsst

Vitamine sind überlebenswichtig für den Körper, denn sie beseitigen unter anderem sogenannte freie Radikale, die für viele Krankheiten zuständig sind.

Dabei ist es wichtig, dass jegliche Vitamine dem Körper in ausreichender Form bereitgestellt werden.

Was sind essenzielle Vitamine?

Der Körper kann die einzelnen Vitamine nicht selber bilden, weshalb diese nur durch Nahrung dem Körper zugeführt werden können. Die einzige Ausnahme ist dabei Vitamin D, denn Vitamin D kann auch durch das Sonnenlicht aufgenommen werden.

Arten der Vitamine

Es gibt verschiedene Arten von Vitaminen. Man unterscheidet zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen. Diese unterscheiden sich in Aufnahme, Speicherung und Transport. Beide Arten sind wichtig und müssen dem Körper zur Verfügung stehen, um einem Vitaminmangel vorzubeugen.

Fettlösliche Vitamine

Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören Vitamin A, D, E, und K. Sie werden mit dem Fett gemeinsam absorbiert und so aufgenommen. Im Gegensatz zu wasserlöslichen Vitaminen können sie im Körper gespeichert werden. Sie werden vor allem in der Leber oder im Depotfett als Reserve eingelagert. Diese Art der Vitamine ist wichtig, um die Herstellung verschiedener Proteine zu begünstigen.

Der Tagesbedarf an Vitamin A beträgt etwa 1,0 mg. Einen hohen Anteil an Vitamin A enthalten z. B. Rüebli oder Eier.

beträgt etwa 1,0 mg. Einen hohen Anteil an Vitamin A enthalten z. B. Rüebli oder Eier. Vitamin D kann entweder über die Sonnenstrahlen gebildet werden, oder es sollten 20 µg über die Nahrung aufgenommen werden. Fische wie Hering und Lachs oder Eier enthalten viel Vitamin D .

kann entweder über die Sonnenstrahlen gebildet werden, oder es sollten 20 µg über die Nahrung aufgenommen werden. Fische wie Hering und Lachs oder Eier enthalten viel . Der Tagesbedarf an Vitamin E beträgt rund 14 mg. Nüsse oder Rapsöl sind dabei reich an Vitamin E.

beträgt rund 14 mg. Nüsse oder Rapsöl sind dabei reich an Vitamin E. Der Tagesbedarf an Vitamin K beträgt etwa 70 µg. Grünkohl und Spinat enthalten besonders viel Vitamin K.

Wasserlösliche Vitamine

Wasserlösliche Vitamine sind alle B-Vitamine und Vitamin C. Sie können nur in kleinsten Mengen gespeichert werden, weswegen ein ständiger Nachschub sehr wichtig ist. Wenn mehr wasserlösliche Vitamine zugeführt werden, dann scheidet der Körper diese wieder aus. Man findet sie im Blut und in Zellzwischenräumen. Die wasserlöslichen Vitamine fördern unter anderem das Nervensystem.

Der Tagesbedarf an Vitamin B1 beträgt etwa 1,2 mg und kann z. B. mit Haferflocken sehr schnell gedeckt werden.

beträgt etwa 1,2 mg und kann z. B. mit Haferflocken sehr schnell gedeckt werden. Der Tagesbedarf an Vitamin B2 beträgt rund 1,4 mg. Eier und Broccoli sind dabei reich an Vitamin B2.

beträgt rund 1,4 mg. Eier und Broccoli sind dabei reich an Vitamin B2. Der Bedarf an Vitamin B3 beträgt 15 mg und ist reichhaltig in Trute und Lachs enthalten.

beträgt 15 mg und ist reichhaltig in Trute und Lachs enthalten. Der Bedarf an Vitamin B6 beträgt ungefähr 1,5 mg. Walnüsse und Schweinefleisch beinhalten eine beträchtliche Menge an Vitamin B6.

beträgt ungefähr 1,5 mg. Walnüsse und Schweinefleisch beinhalten eine beträchtliche Menge an Vitamin B6. Der Tagesbedarf an Vitamin B7 beträgt rund 30-60 µg und ist reichhaltig in Nüssen oder Eier enthalten.

beträgt rund 30-60 µg und ist reichhaltig in Nüssen oder Eier enthalten. Der Bedarf an Vitamin B9 beträgt 300 µg. Spinat und Feldsalat beinhalten viel Vitamin B9.

300 µg. Spinat und Feldsalat beinhalten viel Vitamin B9. Etwa 3,0 µg braucht der Körper an Vitamin B12. Dabei enthalten Käse und Joghurt viel Vitamin B12

Dabei enthalten Käse und Joghurt viel Vitamin B12 Der Tagesbedarf an Vitamin C beträgt ungefähr 110 mg. Mit Lebensmittel wie Peperoni oder Orange kann man hierbei seinen Bedarf decken.

