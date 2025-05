Die Musicalsängerin Fabienne Louves ist 39 und hat eine aggressive Brustkrebserkrankung hinter sich. Die Diagnose ist bekannt in ihrer Familie, bereits ihre Mutter litt daran. Experte Uwe Güth erklärt im Podcast, wieso es aber jede treffen kann.

Darum gehts Immer mehr Frauen erkranken an Brustkrebs, auch jüngere unter 45 Jahren

Musicalsängerin Fabienne Louves ging mit ihrer aggressiven Brustkrebserkrankung an die Öffentlichkeit

Immer mehr Frauen erkranken an Brustkrebs. Musicalsängerin Fabienne Louves ging am Donnerstag mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit. Die 39-Jährige hat eine aggressive Brustkrebserkrankung hinter sich. Damit ist sie nicht allein.

Laut der Stiftung Krebsforschung Schweiz steigen die Fälle bei unter 45-jährigen Frauen an. Woran liegt das? Welche Rolle spielt dabei die Genetik? Und welche neuen Behandlungsmethoden gibt es? Diese und weitere Fragen beantwortet Uwe Güth, Facharzt für Gynäkologie im Brust-Zentrum Zürich, in der heutigen Folge mit Moderatorin Sina Albisetti.

