Ab Mitte 40 sinkt bei vielen Männern der Hormonspiegel, das Testosteron lässt nach. Die Rede ist von der «Andropause». Anders als bei den klar definierten Wechseljahren der Frauen verläuft der männliche Hormonwandel diffuser. Was steckt hinter der männlichen Menopause?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Peter Dietz. Er ist Facharzt für Gynäkologie und spezialisiert auf Endokrinologie und Anti-Aging-Medizin.

Er erklärt, was ab Mitte 40 im Körper eines Mannes passiert, was man gegen den Hormonabfall tun kann und wieso die sogenannte Andropause nicht ganz mit der Menopause vergleichbar ist.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.