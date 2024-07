Woran erkenne ich eine Muskelzerrung und wie lange sollte ich nach einer Verstauchung pausieren? Sportorthopäde Andreas Krüger (51) erklärt das Wichtigste, was du zu fünf häufigen Sportverletzungen wissen musst.

1/2 Plötzlicher Schmerz kann auf verschiedene Muskelverletzungen hindeuten.

Jana Giger Redaktorin Service

Wer Verletzungen an den Muskeln und Bändern unterschätze, riskiere einen schweren Wiederholungsunfall mit längeren Ausfallzeiten, sagt Andreas Krüger (51). Er ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates an den Hirslanden Kliniken in Zürich. Hier erfährst du, wie du richtig reagierst, damit sich der Heilungsprozess nicht hinzieht.