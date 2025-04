So sehr fördert Radfahren Gesundheit. Foto: Getty Images

Darum gehts Radfahren fördert Gesundheit und verlängert das Leben

Regelmässiges Radfahren schützt vor Diabetes und verbessert die mentale Gesundheit

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Velofahren ist eine der effektivsten und einfachsten Methoden, um deine Gesundheit zu fördern, Stress abzubauen und die Umwelt zu schonen. Wenn du täglich nur 30 Minuten in die Pedale trittst, kannst du nicht nur deine Lebensqualität deutlich steigern, sondern auch langfristig von gesundheitlichen und finanziellen Vorteilen profitieren.

Nur 30 Minuten Velofahren kann deine Gesundheit, dein Budget und die Umwelt massgeblich beeinflussen. Foto: Pexels

Dein Körper profitiert

Radfahren stärkt Herz, Muskeln und Lebensqualität. Bereits eine halbe Stunde Fahrradfahren pro Tag kann sich positiv auf deine Gesundheit auswirken und deine Lebenserwartung verlängern. Studien belegen: Wer regelmässig radelt, stärkt das Herz-Kreislaufsystem, senkt den Blutdruck und fördert die Durchblutung von Muskeln und Gehirn. Dein Körper wird fitter und passt sich der körperlichen Belastung an – du wirst bald merken, wie viel leichter dir die Strecke von Tag zu Tag fällt. Aber Achtung: Deine Fitness wird ebenso wieder sinken, wenn du das Radfahren unterbrichst.

Radfahren hält nicht nur fit, es fördert auch deine mentale Gesundheit. Foto: pixabay

Abnehmen leicht gemacht

Radfahren als Kalorienbooster: Mit Radfahren kannst du effektiv Kalorien verbrennen. Im Vergleich zum Auto- oder ÖV-Fahren sowie zum Gehen verbrennst du bei einem moderaten Tempo bis zu 250 Kilokalorien in nur 30 Minuten. Eine französische Studie hat gezeigt, dass regelmässiges Radfahren dabei hilft, Übergewicht zu reduzieren und den Hüftumfang zu verringern. Das macht das Velo zu einem idealen Begleiter für deine Gewichtsabnahmeziele.

Radfahren schützt vor Diabetes

Prävention durch Bewegung: Radfahren ist ein hervorragendes Mittel zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes. Bereits eine Stunde pro Woche kann das Risiko für diese Erkrankung um bis zu 28 Prozent senken, wie eine dänische Studie belegt. Zudem hilft regelmässiges Radeln auch Personen, die bereits an Diabetes leiden, ihre Blutzuckerwerte besser zu regulieren.

Mentaler Ausgleich

Radfahren fördert die geistige Gesundheit: Neben den körperlichen Vorteilen ist Radfahren auch ein effektives Mittel, um die mentale Gesundheit zu fördern. Die Bewegung sorgt für eine bessere Durchblutung des Gehirns, was die Konzentration und das allgemeine Wohlbefinden steigert. Studien, wie die der Universität Tübingen zeigen, dass Menschen, die regelmässig mit dem Rad unterwegs sind, weniger gestresst sind. Die gleichmässige Bewegung hilft dabei, das Stresshormon Kortisol abzubauen, was für mehr innere Ruhe sorgt.

Auch in der Gruppe macht das Velofahren Spass und schafft schöne gemeinsame Momente. Foto: pixabay

Zusätzlich kann das Radfahren auch eine lindernde Wirkung bei Depressionen haben. Die Untersuchung zeigte auch, dass sich bei älteren Menschen mit Depressionen nach nur 30 Minuten Radfahren die Blutwerte normalisierten, die mit der Entstehung von Depressionen in Verbindung stehen.

Demenzprävention

Radfahren schützt das Gehirn: Auch der Schutz vor Demenz kann durch regelmässiges Radfahren unterstützt werden. Studien belegen, dass körperliche Bewegung das Risiko für Demenz verringert. Menschen, die täglich mindestens 15 Minuten radeln, erzielen eine Verbesserung ihrer kognitiven Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung – ein klarer Hinweis darauf, dass Radfahren die geistige Gesundheit im Alter fördern kann.

Umweltschutz

Dein Beitrag zu weniger CO₂-Emissionen: Neben den gesundheitlichen Vorteilen hilft Radfahren auch der Umwelt. Der Umstieg vom Auto auf das Velo reduziert nicht nur deinen CO₂-Ausstoss, sondern schont auch die Luftqualität in Städten. Eine grobe Rechnung zeigt: Wenn du täglich 10 Kilometer mit dem Zweirad statt mit dem Auto zurücklegst, vermeidest du jährlich etwa 276 Kilogramm CO₂ – das entspricht dem CO₂-Ausstoss eines Fluges von Frankfurt nach Paris.

Wirtschaftliche Vorteile

Spare Geld und Zeit: Radfahren bedeutet auch weniger Ausgaben: Du musst keine Spritkosten zahlen, parkierst kostenlos und reduzierst die Abnutzung deines Autos. Eine Beispielrechnung zeigt: Bei einem Verbrauch von 7 Litern pro 100 Kilometer und einem Benzinpreis von 1.95 Franken pro Liter sparst du allein an Spritkosten rund 28 Franken im Monat, wenn du täglich 10 Kilometer mit dem Velo fährst statt mit dem Auto. Von den Parkplatzgebühren haben wir nun noch nicht gesprochen. Zudem kommst du in der Stadt schneller ans Ziel, vermeidest Staus und Parkplatzsuche. Das macht das Velo zu einem äusserst praktischen Verkehrsmittel.

So kannst du sofort loslegen

Du möchtest regelmässig das Velo nutzen? Mit diesen Tipps wirst du schnell in die Pedale kommen:

1. Starte gleich heute! Die Temperaturen sind angenehm, also warum nicht gleich loslegen? Frühmorgens oder am Abend ist es ideal, um das Radfahren auszuprobieren.

2. Überprüfe dein Rad! Sorge dafür, dass dein Velo in einwandfreiem Zustand ist. Funktionierende Bremsen und gut aufgepumpte Reifen sind ein Muss für deine Sicherheit.

3. Setze dir realistische Ziele! Beginne mit kurzen Strecken und steigere dich langsam. Wenn du es schaffst, regelmässig zur Arbeit oder zum Supermarkt zu radeln, hast du bereits einen grossen Schritt gemacht.

Es gibt also viele gute Gründe, täglich das Zweirad zu nutzen – sei es für deine Gesundheit, für deinen Geldbeutel und für die Umwelt.