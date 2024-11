Wir greifen bei Kopfweh schnell zu Schmerzmittel. Dies könnte das Problem sogar verschlimmern, warnt Benjamin Schäfer, Autor von «Kopfschmerzen und Migräne – Das Übungsbuch». Er erklärt, wie man herausfindet, was hinter den Schmerzen steckt, und was man tut kann.

Was tun, wenn der Schädel brummt?

Es muss nicht immer gleich der Griff zur Pille sein. Manchmal helfen auch Schlaf, frische Luft oder Entspannungsübungen. Foto: imago images/Panthermedia

Sandra Casalini Teamlead Service

Kopfschmerzen gehören zu den am weitesten verbreiteten gesundheitlichen Leiden in Europa, gefolgt von Rückenschmerzen. Laut Statistiken werden rund drei Viertel der Erwachsenen mindestens einmal pro Monat von Kopfweh heimgesucht, rund 40 Prozent geben an, mehrmals im Monat Kopfschmerzen zu haben. Bei den Betroffenen führt das zu vielen Fragen. Benjamin Schäfer (40) leitender Physiotherapeut der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein und Autor von «Kopfschmerzen und Migräne – Das Übungsbuch» beantwortet die wichtigsten.