Müesli findet man auf fast jedem Schweizer Frühstückstisch. Leider sind viele herkömmliche Müeslimischungen ungesünder als gedacht. Die Ernährungsberaterin Ruth Ellenberger sagt, was für einen gesunden Start in den Tag in die Müeslischale gehört.

Müesli kann dem Körper am Morgen einen Energieschub verleihen – aber auch gesundheitliche Risiken bergen.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Beim Wocheneinkauf ist die Auswahl in der Müesliabteilung selbst in kleinen Geschäften riesig. Bunte Kartons reihen sich an eingeschweisste farbige Plastikbeutel – wo sollst du nun zulangen?