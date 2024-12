Nach den Festtagen haben sich bei vielen ein paar Extra-Kilos eingeschlichen. Eine schnelle Lösung, um bis Silvester wieder in Form zu kommen, ist die Suppen-Diät.

Post-Weihnachten-Diät: Abspecken in 3 Tagen

Anne Sophie Carruzzo

Suppen wärmen, sind lecker – und helfen effektiv beim Abnehmen. Sie sind kalorienarm, enthalten kaum Kohlenhydrate oder Fett und versorgen den Körper mit wichtigen Vitaminen. Mit einer Suppen-Diät kann man bis zu 2 Kilo in drei Tagen verlieren.

Nach Weihnachten sind Suppen ideal: Sie sind leicht, enthalten viel gesundes Gemüse und sorgen mit nur wenigen Kalorien für ein angenehmes Sättigungsgefühl. Besonders beliebt ist die Kohlsuppe, eine der bekanntesten Schlankmacher-Suppen. Doch täglich nur pürierten Kohl essen? Das muss nicht sein! Die Suppen lassen sich flexibel variieren: Die Basis sollte immer ein Gemüse sein. Besonders geeignet sind Brokkoli, Kohl, Spinat oder Linsen. Auch Kürbis, Karotten und Kartoffeln machen sich hervorragend in einer Diätsuppe.

Eiweissreiche Suppe hält länger satt

Proteinsuppen sind ein guter Nährstofflieferant, helfen beim Abspecken und unterstützen ausserdem den Muskelaufbau. Eiweisse sind die perfekte Ergänzung für Diätsuppen: Sie halten lange satt, zügeln den Hunger den Tag über und beugen Heisshunger vor, weil sie den Blutzucker konstant halten. Eine kräftige Brühe hilft ausserdem bei Erkältung, Unwohlsein und gegen trübe Tage.

Gewürze wie Salz sollten Sie dagegen nicht zu grosszügig verwenden, wenn Sie abnehmen wollen. Es begünstigt Wassereinlagen. Chili, Ingwer, Kurkuma und Kümmel kurbeln dagegen die Fettverbrennung an und verfeinern gleichzeitig die Suppen.

Wie funktioniert die Suppen-Diät nach Weihnachten?

Die Suppen-Diät dauert drei Tage und setzt auf leichte, gesunde Mahlzeiten. Feste Nahrung wird weitgehend durch Suppen ersetzt: Zum Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie als Snack gibt es Suppen. Erlaubt sind ausserdem kleine Mengen an Früchten wie Äpfeln, Kiwis, Orangen oder Beeren sowie täglich ein Becher fettarmer Joghurt.

Die Grundlage jeder Suppe bildet Gemüse. Besonders geeignet sind Kohl, Brokkoli, Spinat oder Linsen, da sie wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Proteine liefern. Auf fettreiche Zusätze wie Rahm oder Crème Fraîche sollte verzichtet werden. Statt gerösteter Croutons eignen sich Kürbiskerne oder geröstete Nüsse als Topping.

Drei Rezeptideen für proteinreiche Suppen, die Energie und Wärme in den kalten Herbst bringen:

Rezept für Kichererbsensuppe



Zutaten (für 4 Portionen) 650 g gekochte Kichererbsen (selber gekocht oder aus der Dose) 2 Rüebli 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 2 EL Olivenöl 800 ml Buillon 3 EL Tahini (Sesammus) 2 TL Kreuzkümmel ½ TL Harissa 3 EL Olivenöl 2 EL Zitronensaft ½ Gurke 1 Tomate 3 EL Sesam frische Kräuter





Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein schneiden. Kichererbsen abgiessen und abspülen. Rüebli schälen und in Scheiben schneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch andünsten. Rüebli und Kichererbsen beigeben und einige Minuten rösten. Mit Bouillon aufgiessen und zum Kochen bringen. Etwa zehn Minuten lang köcheln lassen. Wenn die Rüebli weich sind, mit Mixer pürieren. Dann Tahini, Kreuzkümmel und Zitronensaft beigeben und nochmals mixen. Nach Belieben würzen. Harissa-Paste mit dem Olivenöl vermischen. Die Kichererbsen-Suppe mit fein gewürfelter Gurke, Tomate, geröstetem Sesam und frisch gehackten Kräuter dekorieren. Mit Harissa-Öl beträufeln.

Rezept für Gemüsesuppe mit Bohnen



Zutaten (für 4 Portionen) 3 Knoblauchzehen 2 mittelgrosse Kartoffeln 2 mittelgrosse Rüebli 200 g Broccoliröschen 60 g Spinat, gefroren 1 Dose(ca. 400 g) weisse Bohnen 1 L Gemüsebouillon 125 ml Kokosmilch ½ TL gemahlene Fenchelsamen ½ TL Paprikapulver ¼ TL Kurkuma ½ TL Oregano ½ TL Basilikum Etwas Pfeffer 1 EL Zitronensaft





Zubereitung

Kartoffeln und Rüebli rüsten und in kleine Stücke schneiden. Knoblauch pressen oder fein schneiden. Etwas Öl in einem Topf erhitzen und den Knoblauch kurz andünsten. Rüebli, Kartoffeln, Fenchelsamen und Gemüsebouillon beigeben. Zum Kochen bringen. Zehn bis zwölf Minuten köcheln lassen. Broccoliröschen, Spinat und die abgetropften Bohnen beigeben. Fünf bis sechs Minuten kochen lassen. Herd ausstellen. Kokosmilch und Zitronensaft beifügen und eine Minute ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen.

Rezept für kalorienarme Gemüsesuppe



Zutaten (für 6 Portionen) 500g Rüebli 3 gelbe oder rote Paprikaschoten 1 Bund Frühlingszwiebeln 2 L Gemüsebouillon 2 Lorbeerblätter 1 Zimtstange 1 TL Pfefferkörner 1 Bund Peterli 500 g Blattspinat Etwas Salz

Zubereitung

Rüebli, Kartoffel und Paprikaschoten rüsten und in kleine Würfel schneiden. Frühlingszwiebeln in schräge Ringe schneiden. Gemüsebouillon mit Gewürzen aufkochen. Rüebli und Kartoffeln beigeben. Zwölf Minuten köcheln lassen. Nach etwa sieben Minuten die Paprikaschoten dazugeben. Petersilie vom Stängel zupfen und gemeinsam mit dem Spinat nach elf Minuten dazugeben.

Funktioniert dieses Abnehmkonzept wirklich?

Die Wirkung der Suppendiät ist wissenschaftlich belegt. Während Wasser einfach durch den Verdauungstrakt läuft, hält sich Wasser mit Gemüse vermischt z. B. in einer Suppe sehr lange im Magen und sorgt so für eine lange Sättigung. Und je länger eine Speise im Magen verweilt, desto weniger Ghrelin wird ausgeschüttet. Dieser Botenstoff sendet bei leerem Magen Hungersignale. Hinzu kommt, dass die Suppen besonders kalorienarm sind. Trotz der bewiesenen Wirkung der Suppendiät sollte man den Körper nach einer Woche langsam wieder an feste Nahrung gewöhnen, um einem Jojo-Effekt vorzubeugen.