Egal, ob in Brot, Porridge oder Pudding – Chia-Samen sind uns bereits als Superfood bekannt. Jetzt gibt es eine neue kreative Rezeptidee, mit der man sich gesund trinken kann.

Darum gehts Chia-Wasser unterstützt Gewichtsabnahme und sorgt für langanhaltendes Sättigungsgefühl

Aufquellende Chia-Samen halten den Blutzucker konstant und zügeln Appetit

Tagesmenge: 15 g Chia-Samen (3 Teelöffel) in bis zu 3 Gläsern

Wenn man aktiv und gesund in den Tag starten will, ist Chia-Wasser eine gute Option. Die Samen sind reich an Antioxidantien, Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit dem Trend-Getränk wird die Gewichtsabnahme unterstützt, da es den Stoffwechsel ankurbelt.

Sättigung ist garantiert

Chia-Samen nehmen viel Flüssigkeit auf. Durch das Aufquellen im Wasser füllen sie den Magen, erzeugen ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl und zügeln so den Appetit. Ebenso werden die Kohlenhydrate im Körper nur sehr langsam freigesetzt und der Blutzuckerspiegel bleibt konstant. In Kombination mit viel Bewegung und gezieltem Muskelaufbau ist Chia-Wasser eine gute Unterstützung beim Abnehmen.

Rezept zum Diätgetränk

Zunächst müssen die Chia-Samen quellen. Hierfür ein Glas halb mit Wasser füllen (ca. 150 ml) und die Chia-Samen mindestens eine halbe Stunde lang darin einweichen. Tipp: Man kann diesen Schritt auch am Abend machen und dann am Morgen das fertige Chia-Wasser weiterverwenden. Danach die Zitrone in das Glas mit den aufgequollenen Chia-Samen auspressen. Je nach Wunsch noch etwas süssen (z. B. mit Stevia) und Eiswürfel dazugeben. Mit Wasser aufgiessen und mit einem frischen Minzzweig garniert geniessen.

Von diesem Diätgetränk kann man bis zu drei Gläser pro Tag trinken. Dann ist die maximal empfohlene Tagesmenge von 15 g (3 TL) Chia-Samen erreicht.